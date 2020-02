Avec Reden Solar, le Safari de Peaugres part à la chasse aux électrons solaires

En avril, le Safari de Peaugres (Ardèche) sera le premier parc zoologique français à produire de l’électricité verte et locale grâce à 4 690 panneaux photovoltaïques installés en ombrières sur les 650 places de parking. Grâce à cette installation, le Safari de Peaugres produira annuellement plus d’électricité qu’il n’en consommera. Une première en France !

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la production d’énergie verte devient essentielle. Le Safari de Peaugres, acteur de la conservation des espèces animales et de la biodiversité, confirme son engagement éco-responsable et devient le premier parc zoologique français à équiper son parking d’ombrières à double fonction : procurer de l’ombre à ses visiteurs et produire de l’électricité localement grâce au rayonnement du soleil.

Mise en service prévue en avril 2020

Cette installation de 4 690 panneaux photovoltaïques, pour une puissance totale de 2 520 MWh/an, permettra au Safari de Peaugres d’être le premier parc zoologique français à produire plus d’électricité qu’il n’en consomme à l’année (986 MWh). Ce parking ombragé produisant de l’électricité locale et verte produira donc l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 3 000 personnes vivant en France et évitera le rejet de 1 673 tonnes de CO2 chaque année. La mise en service de la centrale est prévue pour avril 2020.

Ce projet d’ombrières photovoltaïques est lauréat de l’appel d’offres national CRE 4 Innovation de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), qui vise à soutenir le développement des énergies renouvelables sur le territoire français en encourageant les projets les plus compétitifs et les plus responsables en matière de réduction de l’empreinte carbone. En déposant son dossier de candidature, Reden Solar, porteur du projet d’ombrières, s’est engagée à mettre en œuvre un financement citoyen sur le projet, dans les conditions définies par le cahier des charges de l’appel d’offres.

Carton plein pour la collecte en ligne

Le projet porté par Reden Solar avait vocation à associer le territoire dans son financement. Une collecte en ligne a ainsi été ouverte le 15 décembre 2019 dans un premier temps aux habitants de la communauté d’agglomération d’Annonay Rhône Agglo. La collecte a été un véritable succès ! Quelques jours après son ouverture en ligne, 32 éco-épargnants ont permis de collecter le maximum attendu, soit 80 000 €.

A travers cette campagne de financement participatif, Reden Solar a souhaité associer les habitants du département de l’Ardèche et des départements limitrophes, à son projet de parc photovoltaïque, en leur proposant de placer une partie de leur épargne directement dans le projet des ombrières photovoltaïques du Safari de Peaugres. Chacun a ainsi pu participer à la transition énergétique de son territoire en investissant dans des projets d’énergies renouvelables, tout en bénéficiant des retombées économiques d’une production locale et décarbonée.