Avec Mobilize V2G, la future Renault 5 Ã©lectrique devient une source dâ€™Ã©nergie

La future Renault 5 électrique sera la première voiture de Renault dotée d’un chargeur embarqué bidirectionnel. De quoi optimiser l’autoconsommation solaire !

Avec le lancement de la Renault 5, Mobilize lance le service Mobilize V2G. Celui-ci permettra aux possesseurs de la Renault 5 de réaliser des économies sur leurs recharges à domicile, de réduire la facture d’électricité globale grâce à l’alimentation de la maison par le véhicule et la revente d’électricité sur le marché de l’énergie, d’opter pour une électricité neutre en carbone et de contribuer ainsi à la transition énergétique. Mobilize V2G sera également disponible sur de futurs véhicules électriques Renault.

Réinjecter de l’électricité à la maison

« Grâce à Mobilize V2G, la voiture devient une réserve d’énergie. Il suffit au conducteur de brancher régulièrement son véhicule sur sa Powerbox pour optimiser sa facture d’électricité et décarboner sa mobilité. Le coût de la recharge sera divisé par deux en moyenne. Mobilize favorise ainsi une mobilité plus durable et plus abordable », déclare Corinne Frasson, directrice services énergie au sein de Mobilize. Grâce à la technologie V2G (vehicle-to-grid, du véhicule vers le réseau électrique), la recharge devient bidirectionnelle. Le service Mobilize V2G permet non seulement d’interrompre la recharge lors des pics de consommation mais aussi de réinjecter de l’électricité à la maison notamment lorsqu’elle est chère et dans le réseau lorsque celui-ci est très sollicité. La recharge quant à elle se fait lorsque l’énergie est abondante sur le réseau et donc moins chère. La recharge peut également s’effectuer en pleine journée via une installation solaire photovoltaïque en autoconsommation qui recharge à moindre frais le véhicule. Avant d’utiliser cette énergie stockée lors du pic de consommation vespéral. De quoi optimiser sa production solaire !

La future Renault 5 inaugurera le nouveau chargeur bidirectionnel de Renault

La future Renault 5 électrique sera la première voiture d’une longue série à être dotée du nouveau chargeur bidirectionnel. L’architecture innovante intègre du hardware tel que des composants électrotechniques nativement réversibles et un software pilotant la gestion du courant électrique. Elle permettra de bénéficier du service Mobilize V2G tout en préservant la capacité de la batterie.

En plus de réinjecter de l’électricité dans le réseau électrique, le chargeur bidirectionnel est également capable d’alimenter un barbecue électrique pour profiter d’un pique-nique en plein air ou un aspirateur pour nettoyer l’intérieur de la future Renault 5 électrique (fonction V2L, vehicle-to-load ou du véhicule vers des appareils électriques). Grâce à un adaptateur, développé par Renault, qui est branché à la prise de recharge du véhicule, la future Renault 5 électrique est capable de fournir de l’énergie équivalente à celle d’une prise de courant de 220 volts.

Mobilize Powerbox, une borne de recharge bidirectionnelle « Made in France »

Développée par la Software République (Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales) avec leur partenaire technologique IoTecha Corp, la borne Mobilize Powerbox communique avec la voiture et le cloud pour recharger la batterie ou renvoyer de l’électricité au réseau, en fonction du besoin de recharge de la batterie, des besoins domestiques et des incitations du marché de l’énergie et du réseau public. Fabriquée à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), dans l’usine d’assemblage électronique de LACROIX, la borne bidirectionnelle aura une puissance de 7 à 22 kW. Elle sera compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

La future Renault 5 roulera avec de l’électricité neutre en carbone

Pour bénéficier du service V2G, Mobilize proposera via son partenaire technologique The Mobility House un contrat d’électricité neutre en carbone à un tarif compétitif. Celui-ci permettra de renvoyer l’électricité à la maison et au réseau et de la vendre sur le marché de l’énergie. Ainsi, le propriétaire du véhicule électrique peut utiliser son véhicule au maximum de son potentiel : en plus de répondre aux besoins de mobilité, celui-ci génère de la valeur pour son propriétaire lorsqu’il est branché, grâce à la flexibilité qu’il apporte au réseau.

The Mobility House est partenaire de Renault Group depuis 2018 pour commercialiser le système Advanced Battery Storage, un dispositif de stockage stationnaire basé sur les batteries de véhicules électriques. Cette expérience permet de proposer une solution déjà éprouvée sur les marchés pour les propriétaires des véhicules électriques Renault compatibles. Le service Mobilize V2G sera disponible dès le lancement de Renault 5 en 2024 en France et en Allemagne, puis en 2025 au Royaume-Uni.

Encadré

Mobilize V2G en résumé

Le service Mobilize V2G s’appuie sur 4 éléments complémentaires :