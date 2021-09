Avec butin, Boulanger lance une campagne de financement participatif pour installer des ombriÃ¨res PV prÃ¨s de La Rochelle

A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, butin lance le 21 septembre une campagne inédite de financement pour Boulanger, spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia. Elle porte sur l’initiative du magasin d’Angoulins, près de la Rochelle (17), qui a décidé de construire une ombrière photovoltaïque sur son parking afin de diminuer son impact environnemental et prouver qu’une autre consommation énergétique est possible. Objectif : réunir 100 000 € – sur les 200 000€ nécessaires au projet – d’ici le 21 novembre. C’est la première fois qu’une marque de la distribution invite son écosystème à être acteur de sa stratégie environnementale.

L’agglomération Angoulins, près de la Rochelle (17) s’est engagée à devenir le premier territoire français zéro carbone d’ici 2040, c’est-à-dire 10 ans avant l’objectif fixé par l’accord de Paris. Partagé par les magasins du territoire, cet engagement s’illustre parfaitement au magasin Boulanger d’Angoulins. Le directeur du magasin, Loïc Dariol, souhaite en effet installer sur le parking une ombrière photovoltaïque sur une structure bois d’une superficie de 200 m² afin de produire de l’électricité renouvelable, diminuer son impact environnemental et prouver qu’une autre consommation énergétique est possible. L’installation va couvrir jusqu’à 40% des besoins en électricité du magasin. A terme, elle servira également à l’alimentation de bornes de rechargement de véhicules électriques. Au final, l’ombrière permettra une économie de 21% sur la facture d’électricité du magasin. « Le magasin agit à plusieurs niveaux, notamment sur la collecte des déchets électroniques et la gestion des flux des déchets. Grâce à la mobilisation de chacun et à l’accompagnement d’acteurs tels que le réseau Biotop, nous recyclons aujourd’hui 95% de nos déchets. Un audit énergétique nous a également permis de travailler à la diminution de notre consommation d’énergie. Ce projet d’ombrière photovoltaïque apparaît donc comme une suite logique. Nous espérons faire figure de pionniers et encourager sa duplication ailleurs sur le territoire »confie Loïc Dariol.

Investir tout en protégeant la planète

« Chez butin, nous avons la conviction qu’il est possible d’investir tout en protégeant la planète. Nous permettons à chaque citoyen d’agir à son niveau, en leur proposant uniquement le financement de projets concrets à impact environnemental positif dans des entreprises bien connues du public, implantées localement et donc rassurantes. » précise Julien Gueguen, Fondateur de butin. « Ce projet nourrit complètement la stratégie « Planète » de Boulanger. L’un de nos enjeux est l’amélioration de notre empreinte environnementale, ce qui passe notamment par les énergies renouvelables. Nous sommes fiers d’être la première enseigne à permettre à ses 10 000 collaborateurs, mais aussi à ses clients, d’accompagner la transformation environnementale de Boulanger » se réjouit Michael Rogué, Leader Planet Boulanger.

Encadré

Cibler son épargne vers des placements verts

Les Français n’ont jamais tant épargné. Mais les placements « classiques » ont une incidence sur la planète : à titre d’exemple, 1 000€ déposés sur un livret A émettent 500 kg de CO2/an (source OXFAM France, Carbon 4). Créé en 2021, butin propose à chacun d’investir, à son niveau, dans des projets concrets, à impact positif sur l’environnement et mis en œuvre par des entreprises connues du grand public. Avec un enjeu clair : concilier investissement et transition écologique.