Autoconsommation solaire : la vacance de PPE fait baisser les aides et le tarif de revente de lâ€™Ã©lectricitÃ©

A compter du 1er août 2024, selon les nouveaux tarifs publiés par la CRE le 22 juillet dernier, l’aide à l’installation solaire sera amputée de 16 %. Depuis août 2023, cette aide a diminué de près de 50%. Le tarif de rachat du surplus d’électricité passera par ailleurs de 13cts à 12,76cts€. Alors que le solaire est en plein essor, les dispositifs d’aide et d’incitation sont ainsi rabotés. En cause, le retard de publication de la prochaine Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), reportée en raison du contexte politique…

Une baisse des aides due au retard de publication de la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Les Français commencent à payer le prix de l’immobilisme politique actuel. Alors que le solaire séduit de plus en plus de foyers, cette baisse des aides relève de l’anomalie. D’autant que la cause est directement imputable aux bouleversements politiques de ces dernières semaines. En effet, les modes de calculs de l’aide et du tarif de revente, désormais obsolètes, devaient être réajustés dans le cadre de la prochaine Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Un texte attendu depuis de longs mois et dont la publication est reportée sine die en raison des derniers bouleversements politiques. « Les Français qui investissent dans le solaire contribuent à la transition énergétique et ne devraient pas avoir à payer le prix de l’immobilisme politique » souligne un expert.

Depuis août 2023, les aides au solaire ont baissé de près de 50%

A compter du 1er août 2024, conformément aux nouveaux tarifs photovoltaïques publiés ce 22 juillet par la Commission de régulation de l’énergie, les Français verront leur aide à l’installation solaire (Prime à l’autoconsommation distribuée par EDF OA) baisser de plus de 16%. Sur 12 mois glissants, le montant des aides pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques (0 à 9 kWc) a baissé de près de 50% ! Exemple à l’appui : en août 2023, la prime à l’autoconsommation s’élevait à 1527€ pour l’installation d’un système solaire de 3 kWc (8 panneaux). En août 2024, cette aide s’élèvera à 768€. « L’autoconsommation solaire est en plein essor. Plus d’un demi-million de foyers en France ont choisi de s’équiper de panneaux, en priorité pour réaliser des économies. Pourtant, les aides à l’installation et le tarif de revente de surplus de l’électricité devraient maintenant baisser ! En cause, le report depuis de longs mois de la publication de la nouvelle PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie), qui devrait permettre de rétablir la situation. En optant pour l’autoconsommation, les Français contribuent à la transition énergétique. Ils ne devraient pas pâtir de ces aléas du calendrier politique. Nous appelons à ce que le gouvernement publie sans plus tarder des textes ambitieux pour encourager le déploiement du solaire sur les toits des foyers français » s’alarme Audrey Zermati, Directrice Stratégie Effy.

Encadré

Une prime à l’installation et un tarif de rachats directement liés aux objectifs de déploiement du photovoltaïque établis dans la PPE

Les pouvoirs publics ont mis en place un arrêté tarifaire permettant aux petites installations photovoltaïques (0 à 9 kWc) de bénéficier d’une prime à l’installation et d’un tarif d’achat du surplus d’électricité produite garantis par l’Etat. Ces tarifs dépendent en particulier des objectifs de développement photovoltaïque que le gouvernement se fixe dans chaque programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les objectifs prévus dans la PPE qui a toujours cours à l’heure actuelle ont été établi en 2019 et ne pouvaient tenir compte de la flambée du solaire post crise de l’énergie en 2022. La prochaine PPE devrait réajuster ces objectifs. La mise à jour de la PPE est reportée sine die, jetant un flou sur le soutien politique apporté à la filière. Au printemps dernier en déplacement à Manosque, le Ministre de l’économie, Bruno Le Maire, avait déjà réhaussé les objectifs de développement du solaire de +38% sans attendre une nouvelle PPE afin de différer une « baisse substantielle du tarif de rachat de l’électricité produite par ces installations » et de « continuer à encourager leur développement ». Une augmentation insuffisante au regard de l’engouement des Français pour le solaire…