AuRA Digital Solaire organise le premier Â« Digital Solar Summit Â» le 22 novembre 2018 Ã  Lyon

Gravier (Président de la FFIE), la première édition du Digital Solar Summit se déroulera le 22 novembre 2018 à Villeurbanne (Lyon) de 9h30 à 13h00, au siège régional de la Fédération Française du Bâtiment. Cet événement organisé par AuRA Digital Solaire abordera la thématique de la convergence « Digital Solaire » en partenariat avec la FFIE et sa délégation régionale Auvergne Rhône-Alpes représentée par le délégué Philippe Boni. La FFIE se positionne exactement sur les thèmes abordés par AuRA Digital Solaire, dans ses travaux et réflexions menés dans les groupes de travail régionaux et nationaux.

La révolution énergétique sera digitale ou ne sera pas !

Le croisement du solaire et du digital semble naturel et inéluctable tant les problématiques de l’un semblent correspondre aux forces de l’autre. La décentralisation, la gestion temps réel de flux décentralisés, l’autoconsommation, la relation client dynamique et multicanal, la gestion de la distribution, la désintermédiation, la maintenance à distance, la gestion des flux monétaires sont autant de sujets sur lesquels le digital a fait ses preuves dans d’autres secteurs depuis 15 ans. La convergence du solaire et du digital adresse la question technique de l’intermittence, mais également la question organisationnelle de l’équilibre en temps réel du réseau électrique et enfin la question politique de l’articulation entre nation et territoires. AuRA Digital Solaire a vocation à accompagner la transformation de la filière solaire en région AURA, pour plus de flexibilité et l’émergence de nouveaux modèles, sources de revenus durables.

Demandez le programme !

Le Digital Solar Summit proposera un programme tourné vers la transformation numérique de notre secteur en région AURA, grâce notamment à 2 interventions et 1 atelier participatif :

Convergence « Digital Solaire » : Vision de la convergence: Samir Bounab CSO de la société WITEKIO et Administrateur AuRA Digital Solaire

Stratégie/Politique : Intermittence, organisation et territoires : Pierre-Emmanuel MARTIN Président de « Terre et Lac » et Secrétaire du Bureau AuRA Digital Solaire

Atelier participatif qui prendra la forme d’un World Café, une méthodologie de discussion entre acteurs permettant, en intelligence collective, de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et partagées par tous. Le principe est de créer un climat de confiance et de convivialité pour permettre les échanges entre participants.

Un moment fort dédié au networking pour échanger entre invités issus du monde de la politique, du numérique et du solaire

