Augmentation de capital de plus de 2 millions d’euros pour Qotto, l’opérateur au service des populations d’Afrique

Afin de poursuivre son développement, Qotto vient d’annoncer la clôture d’une augmentation de capital de 2,24 M€, dont une partie a été financée par des investisseurs particuliers sur la plateforme Sowefund. Fondée par Jean-Baptiste Lenoir et Fabrice de Gaudemar, Qotto propose aux populations africaines, et notamment au Bénin et au Burkina Faso, un accès à l’électricité et à Internet, tout en favorisant le développement durable et l’énergie solaire.

Aujourd’hui, près de 630 millions de personnes en Afrique n’ont pas accès à l’électricité en raison d’un raccordement complexe et d’une installation souvent longue et très coûteuse pour ces populations défavorisées, entraînant ainsi un retard considérable de développement de ces pays.

Un rayonnement positif pour les populations d’Afrique

Pour pallier ce problème, Qotto, a développé une offre dite “triple play” qui comprend un kit solaire autonome, un accès à Internet et un accès à des services financiers. Ces trois dimensions sont interdépendantes techniquement et complémentaires pour l’autonomie des populations. Une solution efficace et résiliente déjà utilisée par plus de 15 000 personnes, et qui a été reconnue par de nombreux acteurs majeurs du secteur, dont l’organisme Lighting Global de la Banque Mondiale et plus récemment par la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, comme l’une des 1000 solutions efficaces pour un monde durable. Des soutiens de taille qui prouvent à la fois la qualité et le rayonnement positif de Qotto.

Plus de 2 millions d’euros levés pour poursuivre son expansion

Au début du mois d’avril, Qotto vient de clôturer une levée de fonds de 2,24 M€, qui a regroupé plusieurs financements dont une campagne de crowdequity auprès d’investisseurs particuliers sur la plateforme Sowefund, des investissements de la part de Business Angels indépendants ainsi que le ré-investissement significatif de plusieurs investisseurs historiques. Ajouté à d’autres financements en dette et subventions, cette levée de fonds va permettre à Qotto de poursuivre son expansion géographique à d’autres pays d’Afrique.

Les équipes sur le terrain sont d’ailleurs d’ores et déjà en train de préparer la reprise, une fois la crise actuelle passée. Pour l’heure, Qotto a réagi très rapidement et a adapté ses processus aux conditions de mesures sanitaires. En contact avec les gouvernements locaux, le groupe propose notamment des offres spécifiques telles que des promotions à la population pendant la période de confinement ou encore des kits pour les centres de santé ruraux. La crise actuelle montre plus que jamais le besoin de solutions robustes, frugales et résilientes. Les solutions de Qotto en sont l’illustration. Qotto a également ouvert un site dédié permettant à quiconque d’offrir une journée, une semaine ou un mois d’électricité à un proche ou une famille au Bénin et au Burkina Faso, permettant ainsi d’agrandir la communauté autour de Qotto.

« Soutenir l’entrepreneuriat français »

“Nous sommes ravis de la réussite de cette très belle levée de fonds, qui prouve que les particuliers sont à la fois sensibles aux enjeux sociétaux internationaux et aux projets de développement durable. Encore plus dans le contexte que nous vivons actuellement, il est important de soutenir l’entrepreneuriat français et Qotto fait partie de ces startups dont l’avenir promet un très beau développement.” Georges Viglietti, Président de Sowefund. “L’objectif de Qotto est de donner aux populations rurales d’Afrique les moyens de leur propre autonomie. Nous sommes heureux d’accueillir de nombreux investisseurs particuliers au sein de la communauté construite par Qotto pour atteindre ensemble cet objectif. Chez Qotto, nous tous, vendeurs, techniciens, managers, fondateurs, sommes touchés par cet engagement de tous les investisseurs qui sont à nos côtés.” Jean-Baptiste Lenoir, Président de Qotto.