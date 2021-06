Auchan : partenariat mondial avec Voltalia et Helexia pour optimiser sa consommation dâ€™Ã©nergie et sâ€™alimenter en Ã©nergie verte

Auchan Retail et Voltalia ont signé un accord de partenariat. Voltalia et sa filiale Helexia accompagneront Auchan Retail sur l’ensemble de ses sites pour contribuer à sa transition énergétique et atteindre ses objectifs en matière de climat. Quand la grande distribution se met au diapason des Accords de Paris !

Forts des précédentes collaborations engagées depuis plus de 10 ans dans les services énergétiques et l’approvisionnement en électricité renouvelable (production solaire en toiture et corporate PPAs), et après des tests renouvelés pendant un an sur le terrain dans plusieurs pays, Auchan Retail et Voltalia souhaitent aujourd’hui accélérer et établir un partenariat plus large et plus durable. Il apportera une contribution déterminante à Auchan Retail pour atteindre ses objectifs de réduction de son empreinte carbone et de sa consommation d’énergies conventionnelles. L’ambition est, d’ici 2030, d’afficher une consommation énergétique constituée à 100% d’énergie renouvelable et d’atteindre une réduction de 40% de l’intensité électrique par rapport à l’année de référence 2014.

Centrales photovoltaïques sur site en autoconsommation et signatures de PPA

Dans tous les pays où Auchan Retail est présent et où Voltalia et Helexia le sont aussi ou sont susceptibles de l’être, une analyse des sites d’Auchan sera menée par Voltalia et Helexia pour formuler des recommandations et arrêter, de concert, le plan d’action nécessaire pour permettre à Auchan Retail d’atteindre ces objectifs. Le partenariat prévoit une collaboration visant en particulier, pour Helexia : le management de l’énergie, la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, la fourniture d’électricité renouvelable via la réalisation de centrales photovoltaïques sur site en autoconsommation et pour Voltalia : la conclusion de contrats d’achat direct d’énergie verte (Corporate PPA).

Pour Edgard Bonte, Président d’Auchan Retail : « Je me réjouis de ce partenariat stratégique et opérationnel avec Voltalia et Helexia. A fin 2020, les objectifs pris lors de la COP21 en matière de réduction de nos consommations énergétiques ont été atteints. Avec cet accord, nous entamons la deuxième étape de notre trajectoire Energie. Nous accélérons la mise en œuvre de notre feuille de route climat avec des partenaires qui partagent nos valeurs et nos ambitions pour la Planète.»

Une volonté partagée et commune d’accélérer la transition énergétique de nos partenaires

Pour Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia : « Ce partenariat global nous permet d’accompagner Auchan Retail afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé pour les prochaines années. Cette alliance s’inscrit dans la durée et illustre une volonté partagée et commune d’accélérer la transition énergétique de nos partenaires ». Pour Benjamin Simonis, Directeur Général Délégué d’Helexia : « Ce partenariat permet la poursuite du remarquable travail effectué par les équipes d’Auchan Retail et de capitaliser sur l’expertise de Voltalia et d’Helexia en bénéficiant de l’excellente couverture géographique du groupe pour accompagner nos clients internationaux. »