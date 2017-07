Au pays du pÃ©trole, le nouveau siÃ¨ge social amÃ©ricain de Toyota carbure Ã  l'Ã©nergie solaire

Toyota Motor North America a inauguré son nouveau siège nord-américain de Plano, au Texas. Le Groupe a investi environ un milliard de dollars (0,9 milliard d’euros) pour bâtir son nouveau campus sur un terrain d’une quarantaine d’hectares à Plano et y faire venir de Californie, du Kentucky et d’ailleurs des milliers de collaborateurs et leurs familles. Un nouveau campus inspiré par la vision One Toyota et fondé sur le développement durable !

Le nouveau campus de Toyota Motor North America illustre parfaitement la vision One Toyota, avec des espaces qui créent et favorisent la transparence, encouragent le plaisir de la découverte et en font un lieu propice à la collaboration et à l’innovation. Au milieu des sept bâtiments, un vaste espace central fait office de cœur effectif et symbolique de toutes les activités sociales et professionnelles, avec des salles de restauration, de sport et de conférence.

8,79 MWc de solaire PV et un peu d’éolien pour du 100% EnR

Le développement durable et l’environnement y tiennent une large part, puisque Toyota vise le label LEED Platinum décerné par l’association U.S. Green Building Council, en offrant :

Des espaces paysagers qui reflètent la végétation naturelle, avec des plantes résistantes à la sécheresse

Plus de 20 000 panneaux solaires d’une puissance totale de 8,79 mégawatts, une installation à l’échelle du Texas

Le recours aux seules énergies renouvelables, en achetant à des fermes éoliennes texanes l’électricité non produite par les panneaux solaires

Un système de récupération des eaux de pluie d’une capacité de plus de 1 500 m, dédié à l’irrigation.

« Ce nouveau campus est un bel exemple de l’attachement de Toyota à la protection de l’environnement. Grâce à son architecture, sa situation centrale ainsi qu’à la communauté active et prospère qui l’entoure, il devrait favoriser l’échange d’idées et la réalisation de grandes choses. Nous sommes fiers de ce campus » explique Doug Beebe, directeur général des services généraux et de l’immobilier chez Toyota Motor North America.