Au Maroc, 117 mÃ©gawatts de sites solaires attribuÃ©s Ã  Voltalia

En ce printemps 2022, Voltalia a remporté deux sites solaires localisés dans la région de l’Oriental au Maroc pour un total de 117 mégawatts ! Une belle réussite.

Au Maroc, le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable et MASEN, agence chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d’énergies renouvelables, ont conjoitement lancé en 2021 un appel d’offres pour un programme d’allocation de sept sites, tous qualifiés pour le développement de projets photovoltaïques grâce à des droits fonciers et de connexion au réseau électrique national. Ce programme a pour but d’accélérer le développement de projets solaires privés dans le cadre de la Loi 58-15 relative aux énergies renouvelables au Maroc.

Démarrage de la construction est fin 2023

Dans ce cadre, Voltalia s’est vu attribuer le plus gros volume avec 117 mégawatts sur un total de 400 mégawatts offerts, répartis sur deux sites : Aïn Beni Mathar (69 mégawatts) et Guercif (48 mégawatts). Ces deux sites permettront de couvrir les besoins en énergie équivalent à la consommation annuelle de 290 000 habitants. Le démarrage de la construction est prévu fin 2023. Les revenus seront garantis par des contrats long-terme de vente d’électricité, à conclure avec des clients privés connectés au réseau public d’électricité.

« Environ 200 000 tonnes de CO 2 évitées dans l’atmosphère »