Au diable les flux tendus, 7 milliards dâ€™euros de modules PV stockÃ©s dans les entrepÃ´ts europÃ©ens

Les panneaux solaires photovoltaïques (PV) de fabrication chinoise s’accumulent dans les entrepôts européens, avec une capacité d’environ 40 GW actuellement stockés soit la même quantité installée sur tout le continent en 2022. Ces panneaux solaires stockés valent environ 7 milliards d’euros et pourrait produire suffisamment d’électricité pour alimenter 20 millions de foyers par an. Cette accumulation ne devrait que croître cette année, Rystad Energy prévoyant 100 GW de capacité solaire en stockage d’ici la fin de 2023.

Les dépenses européennes en importations solaires ont presque quadruplé au cours des cinq dernières années, passant de 5,5 milliards d’euros en 2018 à plus de 20 milliards d’euros l’année dernière, tandis que la source d’approvisionnement est devenue de plus en plus concentrée. Un montant écrasant de 18,5 milliards d’euros, soit 91 % de toutes les dépenses d’importation photovoltaïque, a été dépensé en produits chinois, la volatilité des prix des panneaux ayant un impact sur les décisions d’achat.

120 GW d’importations de modules PV en 2023 en Europe

Une pénurie critique de polysilicium de qualité solaire – une matière première cruciale dans la fabrication de modules photovoltaïques – en 2021 et 2022, associée à la demande croissante de panneaux solaires photovoltaïques installés, a contribué à la flambée des prix des panneaux dans le monde entier. Alors que la Chine domine à la fois la production et la transformation du polysilicium en modules photovoltaïques, les fabricants chinois sont de plus en plus en mesure de réduire les prix de la concurrence. Aujourd’hui, les panneaux fabriqués en Chine coûtent souvent les deux tiers de ceux produits en Europe. Les observateurs du marché pourraient penser que les niveaux de stocks sains pourraient signaler un ralentissement des importations à l’horizon, mais les premiers mois de 2023 racontent une histoire différente. Les importations en janvier ont été 17 % plus élevées qu’en 2022, avec une hausse de 22 % en février, une hausse de 51 % en mars, une hausse de 16 % en avril et une hausse de 6 % en mai par rapport à l’année dernière. Si les niveaux d’importations actuels se maintiennent, 2023 sera une année record en termes d’importations et de stocks. Les importations annuelles devraient atteindre 120 GW, dépassant de loin les installations de capacité attendues de 63 GW.

Les dirigeants ne peuvent pas attendre jusqu’en 2025

Les pays européens cherchent désespérément à mettre la main sur des équipements solaires abordables pour faire avancer leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables, décarboniser et éviter de payer des prix élevés pour de nouvelles capacités. Bien que des efforts soient en cours pour construire une chaîne d’approvisionnement solaire fiable en Europe, le besoin de panneaux signifie désormais que les dirigeants ne peuvent pas attendre jusqu’en 2025 ou plus tard pour acheter des produits européens. Les politiques énergétiques et la transition verte continuent de stimuler la demande de croissance du solaire photovoltaïque en Europe. Depuis 2022, le plan industriel du Green Deal (GDIP), RePowerEU et le Net Zero Industry Act ont tous fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergie solaire photovoltaïque. Ces objectifs incluent un objectif de 30 GW de fabrication européenne tout au long de la chaîne de valeur d’ici 2025 et de 40 % de l’énergie solaire photovoltaïque installée fabriquée sur le continent d’ici 2030.

Des importations tous azimuts

Malgré ces objectifs ambitieux, entre 2019 et 2022, les modules fabriqués localement n’ont pas pu suivre le rythme de croissance des panneaux importés. De 2021 à 2022, la quantité de modules solaires chinois importés par les pays européens a augmenté de 112 % pour atteindre environ 87 GW. Le taux d’installation dans ces pays n’a pas encore atteint les niveaux prévus, ce qui entraîne un écart important de près de 47 GW en 2022 entre les modules expédiés et les modules installés. « À en juger par le marché en 2023, nous nous attendons à ce que les importations chinoises augmentent de 38 % par an et atteignent 120 GW. Alors que les installations vont s’accélérer – bondissant de 57 % par rapport à l’année dernière pour atteindre environ 63 GW – l’écart va se creuser en termes absolus, avec une différence de 57,4 GW en fin d’année » estiment les experts de Rystad Energy. Les importations sont destinées à plusieurs destinations clés, notamment les Pays-Bas, l’Espagne, l’Allemagne, la Pologne, la France, la Grèce, l’Italie et le Royaume-Uni. Les Pays-Bas étaient le leader incontesté des importations chinoises de panneaux photovoltaïques en 2022, apportant à eux seuls près de 45 GW, soit plus de dix fois la quantité de panneaux installés dans le pays tout au long de l’année. L’Espagne, l’Allemagne et la France ont également importé plus de panneaux de Chine qu’elles n’en ont installé de n’importe quelle source. La Grèce présente un profil similaire à celui des Pays-Bas, mais à une échelle moindre, le pays installant l’équivalent de seulement 15 % de la capacité importée de Chine.

Les goulots d’étranglement freinent le marché et entraînent le surstockage

Malgré la constitution de stocks l’année dernière, la persistance d’importations robustes et une activité d’installation solaire modérée conduiront inévitablement à un surstockage en Europe. Les goulots d’étranglement dans les installations solaires photovoltaïques – comme les démarches administratives, les délais de raccordement, les pénuries de main d’œuvre et les retards critiques de matériaux – persisteront très probablement jusqu’en 2025, mais les stocks excessifs du continent signifient qu’il est peu probable que les prix des panneaux connaissent une augmentation significative. Avec la transition technologique actuelle dans l’industrie solaire – des cellules de type P aux cellules de type N – et les incitations à l’achat de panneaux fabriqués en Europe, les produits stockés pourraient voir leur intérêt décliner de la part des acheteurs européens s’ils sont laissés trop longtemps entreposés. Toutefois, cela est peu probable à court terme tant que le continent ne sera pas en mesure de développer ses capacités manufacturières.