Astrel Group a dÃ©veloppÃ© la marque 4-noks toute tournÃ©e vars l'autoconsommation PV

Astrel Group est le fruit de l’évolution de l’entreprise historique Astrel srl, fondée à Mossa (Italie), en 1987, qui, depuis le 1er janvier 2016, a intégré l’entreprise 4-noks. Cette dernière est spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions électroniques, destinées aux marchés du photovoltaïque et de l’économie d’énergie, proposant une gamme complète de solutions en matière de surveillance, d’autoconsommation et d’économie d’énergie, dont la gestion s’effectue au moyen de l’App, compatible avec les smartphones, les tablettes et les plateformes de cloud.

Parmi les produits proposés par 4-noks, on trouve le Power Reducer. Il s’agit d’un produit facile à installer, indépendant de l’onduleur installé qui intègre un mesureur de courant interne qui lui permet de connaître l’énergie produite en surplus et de la dévier de façon autonome vers la résistance du chauffe-eau. Le Power Reducer SA, a pour effet de doper la capacité d’autoconsommation d’énergie photovoltaïque jusqu’à un taux de 80%!

Autre système vertueux pour l’autoconsommation développé par 4-noks : l’Elios4you qui vous permet de recharger une voiture électrique en profitant au maximum de l’autoconsommation. Pour régler la puissance de recharge, les équipes de 4-noks ont adapté une petite borne afin que celle-ci soit en mesure d’utiliser le signal à la sortie du dispositif Elios4you Pro. A partir du moment où de l’énergie en surplus est disponible, Elios4you Pro envoie un signal 0-10V à la petite borne, qui automatiquement règle l’afflux de courant à autoconsommer pour recharger la voiture, sans acheter énergie du réseau. L’énergie solaire est donc utilisée de manière flexible pour diminuer les coûts de la mobilité électrique et accroître l’autoconsommation.

La vitesse de recharge de la voiture est modulée par rapport à la quantité d’énergie en surplus disponible : dans les moments de production maximum, celle-ci se fera rapidement et à la puissance maximum, tandis que dans les moments où peu d’énergie propre en surplus sera disponible, la voiture sera rechargée plus lentement. Tout cela sans jamais perdre le contrôle de la situation. L’Appli «Elios4you» permet en effet de surveiller en permanence et de manière efficace l’activité de l’installation photovoltaïque et les flux d’énergie. En France, ces produits sont distribués par les sociétés Yomatec et F2Energy.

