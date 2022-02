ASCA consolide son leadership sur le marchÃ© de lâ€™OPV en triplant son portefeuille de propriÃ©tÃ© intellectuelle

ASCA, entreprise du groupe ARMOR, vient de faire l’acquisition des droits de propriété intellectuelle de Merck relatifs aux modules photovoltaïques organiques (OPV) imprimés. Ainsi, le leader mondial de l’OPV dispose désormais du plus grand portefeuille de brevets sur cette technologie. Soucieux de soutenir la croissance du marché de l’OPV, ASCA souhaite nouer des accords de licence avec les différents acteurs du secteur afin de favoriser la compétition au sein du marché et d’en diminuer les barrières à l’entrée.

Le rachat des droits de propriété intellectuelle de Merck relatifs aux modules OPV imprimés par ASCA vient compléter les nombreux brevets mis au point par ASCA ayant permis notamment de produire à échelle industrielle des solutions photovoltaïques sur-mesure.

ASCA triple son portefeuille de propriété intellectuelle

Avec cette acquisition, ASCA vient ainsi tripler son portefeuille de propriété intellectuelle permettant à l’industriel de disposer de la plus grande base de brevets relatifs aux modules OPV imprimés. La stratégie d’innovation du leader mondial du photovoltaïque organique avait été notamment reconnue par la Commission européenne début 2021 dans le cadre du projet OLEDSOLAR financé par l’Union européenne et dont les avancées technologiques développées par ASCA avaient été identifiées comme « des innovations en quête d’opportunités de création de valeur et répondant aux besoins des marchés et des clients existants ».

Favoriser le développement du marché de l’OPV

Soucieux de soutenir la croissance du marché de l’OPV, ASCA souhaite nouer des accords de licence avec les différents acteurs du secteur. Ainsi, l’industriel donne accès à ses concurrents et partenaires à son portefeuille de propriété intellectuelle via des accords de licence avec l’objectif de favoriser la compétition au sein du marché et d’en diminuer les barrières à l’entrée. « Avec cette acquisition, nous nous engageons à soutenir le développement du marché du photovoltaïque organique. Nous sommes convaincus que c’est en favorisant la collaboration entre acteurs du secteur que nous pourrons continuer d’innover au service du déploiement de la technologie solaire » explique Sebastian Meier, Responsable Corporate Development &

Partenariats d’ASCA.

Un leadership mondial consolidé

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’investissement et d’innovation en continu menée par ASCA. Depuis le lancement de son activité photovoltaïque en 2010, le groupe ARMOR a injecté pas moins de 100 M€ de ses fonds propres, et envisage dans les prochaines années de nouveaux investissements dans les mêmes proportions, notamment sur des projets de grandes envergures intégrant des solutions solaires personnalisées. Parmi les dernières réalisations d’ASCA, on retrouve notamment le toit solaire du Pavillon des Pays-Bas imaginé à l’occasion de l’Exposition Universelle 2020 de Dubaï ou encore la création des premières balustrades en verre transparent avec modules OPV intégrés, mises en service dans des copropriétés à Möhringen en Allemagne. « Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de notre stratégie visant à renforcer notre leadership sur le marché du photovoltaïque organique. Désormais titulaires du plus grand portefeuille de brevets relatifs à l’OPV imprimé, nous sommes libérés de toutes contraintes vis-à-vis de tierce partie. Cette indépendance nous donne les ressources nécessaires pour pleinement développer le marché de l’OPV » conclut Ralph Paetzold, Directeur Général d’ASCA.