Armorgreen poursuit son developpement dans la rÃ©gion Centre, la ville de Tours en figure de proue

proximité de l’aéroport, au nord de la ville de Tours (37), le promoteur immobilier Art Prom construit actuellement un bâtiment tertiaire nommé Aéronef. Celui-ci sera équipé d’une centrale solaire en autoconsommation d’une puissance de 30 kWc installée par la société Armorgreen (filiale de Legendre Energie 35). Avec une mise en service prévue en février 2018, ce bâtiment tertiaire actuellement en cours de construction sera réparti sur 6 niveaux et accueillera une crèche, une salle de sport, une conciergerie, un restaurant et des bureaux. La toiture, d’une surface de 140 m², accueillera 84 modules photovoltaïques pour une puissance de 25 kWc. Le bâtiment sera également muni de brise-soleils et de modules biverres d’une puissance de 5 kWc qui permettront un aperçu plus esthétique depuis le pied du bâtiment.

Tours qui a été élue première ville avec un « patrimoine vert » est enclin à devenir une agglomération à énergie positive. La centrale solaire de l’Aéronef ne sera pas le premier chantier d’Armorgreen dans cette région. En effet, en 2014, la Nef (réhabilitation d’un centre de tri postal en logements et bureaux) s’est vu être équipée de 1 000 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 236 kWc.

