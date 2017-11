Armorgreen, filiale de Legendre Energie, devient fournisseur d'Ã©nergie

Avec sa nouvelle solution d’autoconsommation solaire, Armorgreen devient directement fournisseur d’énergie pour le compte de ses clients dont elle finance la centrale solaire. Expert du photovoltaïque depuis 10 ans, avec plus de 500 références sur le territoire, la filiale de Legendre Energie entend ainsi se placer sur un marché à forte valeur ajoutée avec pour cibles les industriels, le secteur tertiaire, les syndics de copropriété, les collectivités locales et table sur plusieurs dizaines d’installations en 2018.

Armorgreen vend des kWh verts à ses clients

Armorgreen aide ses clients à franchir un cap en finançant leur centrale. Trésorerie préservée pour le client, décharge de l’entretien de la centrale solaire et maîtrise de sa consommation énergétique, la nouvelle offre proposée va résolument dans ce sens. « Aujourd’hui, nous finançons directement la centrale de notre client. Nous nous chargeons toujours du dimensionnement de l’installation, du montage juridique, des démarches administratives, ainsi que des travaux, de la mise en service et de l’exploitation. Et désormais, nous le déchargeons de la recherche de financements, puisque nous investissons nous-mêmes dans la centrale » précise Pascal Martin, Président d’Armorgreen et Directeur général du Groupe Legendre, pour qui investir pour le compte du client fera bien toute la différence. De quoi lever des freins et convaincre encore mieux de la pertinence à s’orienter vers l’autoconsommation photovoltaïque.

Le message est on ne peut plus clair : « Avec notre nouvelle offre, nous faisons mieux que de proposer des solutions de financement et des travaux : nous vendons à notre client des kWh à un prix moins élevé au travers d’un contrat de fourniture d’électricité verte. » Le client est ainsi assuré de disposer d’un tarif d’électricité stable sur 20 ans et plus compétitif que celui pratiqué par son fournisseur habituel car sans coûts de transport.

Armorgreen, un savoir-faire historique et technique

Produire de l’électricité renouvelable et la consommer localement pour les besoins de son site ou bâtiment a toujours été le cœur de l’activité d’Armorgreen qui a un solide savoir-faire technique de par ses 500 installations en France. « L’installation d’une centrale de production d’électricité implique de solides compétences techniques dans les domaines du bâtiment et de l’énergie, explique Pascal Martin. Nos équipes regroupent des conducteurs de travaux et des chefs de chantiers, tous spécialisés. Ils ont été formés aux différentes techniques dans les meilleurs centres de formation en France. »

Convaincus par la solution d’autoconsommation photovoltaïque, les clients finançaient jusqu’alors directement leur centrale. Après conception et dimensionnement du projet, Armorgreen prenait alors en charge les travaux, la mise en service, l’exploitation et la maintenance. Désormais, Armorgreen propose à ses clients de préserver leur trésorerie en finançant la centrale et en leur vendant directement de l’énergie verte, moins chère.

