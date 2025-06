Arkolia et la Banque des Territoires sâ€™associent dans un nouveau programme solaire dâ€™envergure

Partenaires depuis 2012, la Banque des Territoires et Arkolia poursuivent leur investissement commun en renouvelant leur partenariat historique. Les deux partenaires viennent de conclure un accord sur une première tranche de 160 MWc et se fixent l’objectif d’atteindre une capacité de 350 MWc répartis sur l’ensemble du territoire avec une production annuelle de 400 GWh d’ici 2028.

Dans un contexte où le déploiement des énergies renouvelables dans les territoires est un enjeu national fort, cette opération confirme l’engagement de la Banque des Territoires dans la transformation écologique et le secteur des énergies renouvelables aux côtés d’un des leaders français du solaire.

Un modèle de co-investissement sur le long terme

Avec ce programme d’envergure, Arkolia poursuit son changement d’échelle en accélérant encore le volume de réalisation et d’exploitation de projets solaires.

Constitué de plus de 1.100 toitures agricoles et centrales au sol réparties sur l’ensemble du territoire français, ce programme permettra d’accompagner la transition énergétique et agricole en produisant une énergie décarbonée, locale et souveraine. L’investissement total mobilisera plus de 370 M€ grâce à un pool bancaire arrangé par Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et BPI, financeurs historique d’Arkolia depuis de nombreuses années. A l’image du co-investissement déjà réalisé en 2012, la Banque des Territoires prend une participation de 49 % dans la holding partenariale Storm détenant les sociétés de projets, consolidant ainsi un modèle de co-investissement robuste. La construction, l’exploitation et la maintenance étant réalisées par Arkolia.

Une première tranche déjà en construction et quasi-achevée

La première tranche composée de 160 MWc, combinant 6 centrales au sol et 454 installations en toiture réparties sur l’ensemble du territoire, est en totalité financée avec plus de 80% des sites en cours de construction ou achevés. L’exploitation des centrales photovoltaïques débutera progressivement courant 2025, avec une mise en service de l’ensemble des installations prévue d’ici fin 2026. Ces projets contribueront à la dynamique de relocalisation énergétique des territoires, à la réduction des émissions de CO₂, ainsi qu’à la création d’emplois non délocalisables dans les filières industrielles locales. « Le portefeuille Storm illustre notre capacité à industrialiser le développement et le financement de projets sur l’ensemble du territoire. Ce nouveau partenariat avec la Caisse des Dépôts nous permet d’accélérer leur concrétisation dans des conditions économiques sécurisées. Nous sommes heureux de pouvoir avancer depuis plusieurs années maintenant avec des partenaires de confiance comme la Caisse de Dépôts », précise Chloé Allais, Directrice Juridique et Investissements chez Arkolia. Pour Jean-Sébastien Bessière, président cofondateur d’’Arkolia, « Malgré le contexte et les soubresauts règlementaires, les défis sont encore devant nous pour répondre aux enjeux de souveraineté, de compétitivité et de changement climatique. La demande en électricité et en molécules décarbonées ne cesse de croître. La marque de confiance renouvelée de la Banque des Territoires témoigne de cette vision partagée au service des territoires et du climat. » Pour Patrick Martinez, directeur régional Occitanie de la Banque des Territoires, « Ce partenariat renforcé avec Arkolia s’inscrit en pleine cohérence avec le plan stratégique 2024-2028 de la Banque des Territoires en faveur de la transition énergétique, et traduit notre ambition partagée de relever le défi environnemental qui nous oblige collectivement, en accompagnant massivement le déploiement d’énergies vertes dans les territoires. Cette opération nous permet de poursuivre notre soutien aux acteurs indépendants de la filière énergie renouvelable et de contribuer aux objectifs de la Stratégie Française Energie-Climat1 en participant au financement de nouvelles capacités solaires sur le territoire français. »