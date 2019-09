Aramon (Gard) : le groupe EDF inaugure la centrale solaire photovoltaÃ¯que dâ€™Aramon et le Â« Cleantech Booster Â»

Jean-Bernard Lévy, Président-directeur général du groupe EDF, en présence des élus et représentants des autorités publiques locales et régionales, a inauguré jeudi 26 septembre une centrale solaire photovoltaïque et le Cleantech Booster, implantés tous les deux sur le site de l’ancienne centrale thermique d’Aramon (Gard). Ces nouvelles installations participent à la revalorisation et la reconversion d’un site industriel qui contribue ainsi à la transition énergétique et au développement économique du territoire.

Initié en 2016, le projet de la centrale photovoltaïque d’Aramon a été développé par EDF Renouvelables. D’une capacité installée de 5 MWc, la centrale compte plus de 14 000 modules photovoltaïques bifaces, capables d’absorber le rayonnement solaire des deux côtés des panneaux, améliorant ainsi la production d’électricité. Sur un an, sa production équivaut à la consommation électrique de près de 3 500 Gardois.

Financement participatif de 200 000€

Cette centrale photovoltaïque contribue au Plan Solaire du groupe EDF qui vise à atteindre 30 % de parts de marché dans le solaire en France d’ici 2035. Elle a fait l’objet d’une campagne de financement participatif de 200 000 €, réservée aux habitants du Gard et des six départements limitrophes dont le rendement proposé est de 5,5% par an sur 4 ans. La collecte a connu un large succès et a marqué une étape dans le développement du projet en répondant aux attentes de l’ensemble des parties prenantes locales.

Le projet s’inscrit dans une démarche durable. EDF et sa filiale EDF Renouvelables travaillent ainsi sur un projet de végétalisation sous les cellules photovoltaïques du site à partir d’espèces et semences locales pour favoriser la présence de la petite faune (fouines, reptiles…) et créer des sites d’hivernage et de nidification. 96 % des déchets seront valorisés dans le processus en cours de la déconstruction de la centrale d’Aramon, la valorisation du patrimoine foncier du parc thermique en fin d’exploitation étant un enjeu majeur pour le groupe EDF.

Un accélérateur pour les entreprises innovantes des Cleantechs

Soulignées par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, ces réalisations s’inscrivent dans une démarche plus globale initiée par EDF et ses partenaires, la Cleantech Vallée, et qui a fait l’objet d’un Contrat de Transition Ecologique (CTE), signé avec l’Etat en décembre 2018. Créée par des partenaires publics et privés, cette association permet d’inscrire le territoire dans des projets d’avenir, portés par la croissance écologique et solidaire et créateurs d’emplois.

L’accélérateur Cleantech Booster en particulier, est destiné à accompagner les start-ups et PME du territoire pour les aider à se développer plus rapidement dans un environnement propice à l’innovation. Plusieurs pistes de travail ont d’ores et déjà été identifiées comme la valorisation des déchets, la déconstruction et le développement des énergies renouvelables. Ce programme va donner une nouvelle vie au site de la centrale thermique d’Aramon sur lequel dirigeants de start-ups, TPE, PME et porteurs de projets à fort potentiel vont pouvoir profiter d’un espace de travail de qualité et de la proximité des nombreuses grandes industries labellisées « Cleantech. »

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du groupe EDF a déclaré : « EDF est fier d’accompagner la Région Occitanie dans ses objectifs ambitieux de transition énergétique. La reconversion du site d’Aramon est emblématique du travail conjoint entre pouvoirs publics, acteurs locaux et industriels pour agir concrètement à la revalorisation des territoires. En associant production d’énergie bas carbone et développement de solutions innovantes, ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de CAP 2030 du groupe EDF qui fait de la lutte contre le changement climatique sa priorité. »