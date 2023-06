APsystems lance la nouvelle sÃ©rie de micro-onduleurs EZ1 avec Wi-Fi et Bluetooth intÃ©grÃ©s pour les kits dâ€™autoconsommation

APsystems, spécialiste mondial de la technologie solaire distribuée et de stockage, dévoile la nouvelle série EZ1, une gamme de micro-onduleurs avec technologies Wi-Fi et Bluetooth intégrées. Directement équipés d’un cordon d’alimentation pour être branché dans le circuit électrique de l’habitation, les micro-onduleurs de la série EZ1 ont été spécialement développé pour les marchés des kits solaires d’autoconsommation à monter soi-même et des systèmes de balcons solaires, très en vogue notamment chez les voisins Allemands.

D’abord annoncée sur le stand APsystems au salon SNEC de Shanghai fin Mai 2023, la série EZ1 est désormais prête pour un déploiement sur le marché Européen et sera présentée sur le salon Intersolar de Munich du 14 au 16 Juin sur le stand B3 .650 d’APsystems.

La simplification au maximum

“A la différence des autres micro-onduleurs de notre gamme destinés aux installateurs pour des application en toitures, les solutions micro-onduleurs EZ1 ont été conçues spécialement pour répondre au segment en forte croissance des kits solaires et de balcons à installer soi-même. De nos jours, les consommateurs veulent accéder par eux-mêmes à des solutions solaires plug and play, sûres et hautement productives. Les produits de la série EZ1 proposent une connexion Wi-Fi et Bluetooth intégrées permettant aux utilisateurs d’enregistrer leurs systèmes solaires en ligne directement avec leur téléphone. Un câble spécifique, un cordon d’alimentation et une application de monitoring dédiée ont également été développés pour rendre cette solution très facile à installer et à mettre en service directement par les particuliers. Ainsi la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance du système PV a été simplifié au maximum. » a déclaré Zhimin Ling, PDG d’APsystems. “Le lancement de la série EZ1 est une étape importante confirmant l’engagement d’APsystems à contribuer à un avenir sans carbone et à rendre l’énergie solaire + stockage intelligente accessible à tous. »

Une garantie standard de 12 ans extensible à 20 ans

La série EZ1 peut connecter un ou deux panneaux PV haute puissance par micro-onduleur. Elle inclut un micro-onduleur monophasé offrant des puissances allant de 500 à 960 VA, avec une garantie standard de 12 ans extensible à 20 ans ainsi que tous les accessoires nécessaires. Grâce à une technologie de topologie avancée, le courant d’entrée des micro-onduleurs atteint 20 A, ce qui le rend adapté aux modules haute puissance. Cette série de produits peut être directement connectée à la prise électrique du réseau de la maison pour transmettre l’alimentation au réseau et à la charge. De plus, ses modules WiFi et Bluetooth intégrés simplifient considérablement le processus de mise en service en ligne, offrant aux propriétaires de systèmes, un accès facile aux fonctions de surveillance et au diagnostic en ligne via l’application AP EasyPower disponible sur Android et IOS.

Accéder à leur propre électricité à tout moment

Outre la nouvelle série de produits EZ1, APsystems présentera également au salon Intersolar sa gamme complète de solutions MLPE + stockage, y compris sa série de micro-onduleurs multimodules monophasés DS3 et DS3D adaptés aux installations résidentielles ainsi que ses nouveaux micro-onduleurs triphasés natifs dédiés à applications industrielles et tertiaires avec les QT2 et QT2D. En plus de fournir aux utilisateurs une variété d’options et de solutions de conversion de puissance avec sa gamme de micro-onduleurs, la société enrichit son portefeuille de solution de stockage allant depuis des stations de stockage portables (PPS) jusqu’à des solutions de chargeurs + batteries couplées AC adaptées au résidentiel et permettant de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs en les aidant à accéder à leur propre électricité à tout moment.

Encadré

La série EZ1 dans le détail

Les micro-onduleurs de la série EZ1 offrent les caractéristiques et avantages suivants :

Puissance de sortie maximale atteignant 500, 600, 799 ou 960 VA. Conçu pour correspondre aux modules de puissance les plus élevés disponibles (courant d’entrée maximal 20A)

Conçu pour les kits d’autoconsommation et systèmes de « balcons solaires »

Directement connecté au réseau à l’aide d’une prise secteur pour injecter la production d’électricité issue du solaire.

Wi-Fi et Bluetooth intégrés

Un micro-onduleur se connecte à un ou deux modules

Un ou deux canaux d’entrée avec MPPT indépendant

Fiabilité maximale, IP67

Relais de protection VDE intégrés

Pour plus de détails, rendez-vous sur le salon Intersolar, stand B3.650.