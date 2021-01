AprÃ¨s l’obtention du label Â« Efficient Solution Â» de la fondation Solar Impulse, Meteoptim vient dâ€™exposer au CES 2021

Meteoptim fait partie des 17 startups de la région Sud qui ont été sélectionnées pour participer, sous la bannière Frenchtech au salon mondial de l’innovation, le Consumer Electronic Show (CES), qui s’est déroulé cette année du 11 au 14 janvier, en version 100% digitale. Son boitier connecté aux installations solaires a par ailleurs été labellisé, en décembre 2020, par la fondation Solar Impulse, comme l’une des « 1000 solutions pour la planète » ! Détails.

La Box Meteoptim est une solution inédite utilisant les informations météo et l’Intelligence Artificielle pour surveiller et optimiser les installations solaires domestiques, qu’elles soient thermiques, photovoltaïques ou hybrides. Ce boitier connecté se focalise sur le ballon d’eau chaude sanitaire, l’un des principaux postes de consommation du foyer, et un dispositif naturel de stockage d’énergie, qui peut être rechargé, soit gratuitement par le soleil, soit par l’électricité achetée, si possible pendant les heures creuses. En apprenant les habitudes de consommation d’eau chaude et en anticipant la production solaire du lendemain, la Box Meteoptim réchauffe l’eau du ballon par l’électricité achetée uniquement si cela est inévitable pour répondre aux besoins à court terme. En conséquence, la facture énergétique est réduite et la possibilité d’une production solaire gratuite est préservée au maximum, ce qui permet de gagner jusqu’à 30% supplémentaire sur la facture de production d’eau chaude. Par ailleurs, en cas de panne de l’installation solaire, la Box détecte que la production n’est pas en phase avec la météo réelle et alerte les propriétaires directement sur leur smartphone. Au final, cette technologie brevetée permet donc de sécuriser et d’améliorer la rentabilité de des équipements solaires. La Box Meteoptim a rejoint le défi « 1000 solutions pour la planète », une initiative de la Fondation Solar Impulse visant à sélectionner des projets innovants, environnementaux et rentables, pour les présenter aux décideurs et accélérer leurs mises sur le marché. Présentée au CES digital, la Box sera disponible d’ici à la fin de l’année 2021. Au-delà de l’exposition médiatique de ce salon hors norme, Meteoptim est à la recherche de partenaires, fabricants de matériel solaire, cherchant à augmenter l’efficacité de leurs produits.

Encadré

Quid de Meteoptim ?

Meteoptim est une start-up implantée au Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée au sein de la Pépinière d’entreprises #CleanTech à Aix-en-Provence. Son objectif : contribuer à la généralisation massive des capteurs solaires. Meteoptim a été fondée et est dirigée par Gaétan Monari, ingénieur Centralien expérimenté, Docteur en lntelligence Artificielle, et passionné par l’énergie solaire.

www.youtube.com/watch?v=khm_SoFRToQ&t=17s