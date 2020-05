AprÃ¨s le photovoltaÃ¯que, des dispositifs Ã©lectroniques portables Ã  base de pÃ©rovskite

Financé par le programme européen H2020, le projet PeroCUBE vise à développer des produits électroniques flexibles et légers à base de pérovskite, afin d’offrir de nouveaux débouchés commerciaux aux secteurs de l’éclairage, de l’énergie et des télécommunications. 14 partenaires industriels et universitaires en provenance de 10 pays européens sont associés dans un consortium coordonné par le CSEM.

Déjà utilisée dans les applications photovoltaïques (PV), la pérovskite dispose aussi de propriétés qui lui permettraient de conquérir le marché de l’électronique organique de grande superficie (OLAE Organic and Large Area Electronics). Le projet PeroCUBE représente par ailleurs une nouvelle avancée pour le CSEM qui, en sus de son activité PV existante, se consacrera pour la première fois aux émetteurs de lumière à base de pérovskites.

Contribuer au développement de panneaux solaires plus stables

PeroCUBE poursuit deux objectifs principaux : produire des sources lumineuses efficaces, simples et peu onéreuses plus proches des sources de lumière naturelle, et contribuer au développement de panneaux solaires plus stables et meilleur marché. En associant ces deux technologies prometteuses, PeroCUBE souhaite établir un nouveau standard pour la communication par la lumière visible (VLC Visual Light Communication) et la technologie LiFi (Light Fidelity), en élargissant le champ d’application à l’éclairage centré sur l’homme (HCL), à la transmission de données, aux wearables (dispositifs électroniques portables) et aux applications pour l’internet des objets (IoT) ne nuisant ni à l’homme ni à l’environnement.

Ouvrir la voie aux domaines du LED et du PV

Selon Sylvain Nicolay, responsable du secteur ‘coating’ auprès du CSEM, le projet permettra de franchir une étape supplémentaire dans le développement de dispositifs optoélectroniques à base de pérovskite : « PeroCUBE a pour objectif de créer des panneaux d’éclairage à large surface (PeLEDs) offrant un système d’éclairage intelligent en accord avec une conception globale de la lumière ; de tels dispositifs surpassent la technologie d’affichage OLED en termes de rapport coûts/bénéfices, et contribuent à maintenir la place de leader de l’industrie européenne dans le domaine de l’éclairage. » Sylvain Nicolay ajoute que cela ouvrira de nouvelles perspectives aux industriels : « PeroCUBE apportera la preuve que les matériaux pérovskites peuvent tout à fait être utilisés pour fabriquer des produits commerciaux comme des panneaux d’éclairage et des dispositifs électroniques portables. »

Un consortium européen regroupant 14 partenaires

Coordonné par le CSEM, le consortium du projet pourra compter sur les compétences très pointues des différents partenaires en matière de commercialisation de dispositifs d’éclairage et de nouveaux systèmes de communication (LiFi). Cette forme de collaboration innovante réunit en effet l’ensemble de la chaîne de valeur allant des représentants industriels aux universités et aux centres de recherche appliquée. De plus, elle constitue le terreau indispensable au développement d’une nouvelle génération de dispositifs électroniques basés sur la pérovskite. D’ores et déjà considéré comme le symbole d’un changement de cap prometteur pour le secteur de l’énergie, ce consortium européen permettra de démontrer la viabilité de la technologie en tant que produit commercial. La durée du projet est de 42 mois pour une contribution totale demandée à l’UE de 5,6 millions d’euros.