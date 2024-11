Approfondissement de la coopÃ©ration en matiÃ¨re de flexibilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique entre la France et lâ€™Allemagne

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, a rencontré Sven Giegold, secrétaire d’Etat au ministère allemand de l’économie et de l’action climatique, en marge du conseil des ministres de l’énergie de l’Union européenne le 15 octobre à Luxembourg.

Cette entrevue a été marquée par la volonté commune des deux ministres de poursuivre et renforcer la coopération franco-allemande dans le domaine et l’énergie. Les deux pays élargissent désormais le champ de leur coopération bilatérale à:

- L’optimisation du système électrique et la sécurité de l’approvisionnement électrique indispensables à la compétitivité européenne (besoins, coûts, bénéfices, flexibilité, etc.);

- Le développement de la flexibilité électrique du secteur des transports (rôle des véhicules électriques, des bornes de recharge, etc.).

Agnès Pannier-Runacher a souligné : « Je me réjouis que la France et l’Allemagne se rejoignent sur une compréhension mutuelle des enjeux énergétiques, notamment sur l’importance de la planification et de l’optimisation du système électrique, du déploiement des infrastructures nécessaires à la décarbonation des transports, ainsi que la contribution de la voiture électrique à gestion optimisée de notre système énergétique… »