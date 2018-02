Appel d'offres CRE 4.3, VALOREM rÃ©itÃ¨re son succÃ¨s de l'Ã©tÃ© dernier : 100% de ses projets sont laurÃ©ats

Les résultats de la troisième tranche de l’appel d’offres photovoltaïques au sol CRE 4 sont parus vendredi 9 février : les projets déposés par VALOREM ont tous été sélectionnés, pour un total de 56 MWc. A savoir 4 projets acteurs de la transition énergétique et de la préservation de la biodiversité !

Après son succès à l’appel d’offre CRE 4.2 en juillet dernier, VALOREM se félicite de la sélection de ses 4 projets photovoltaïques. Trois d’entre eux sont situés dans les Landes, sur des terrains forestiers communaux, non réhabilités après le passage de la tempête «Klaus» de 2009.

D’une puissance de 16,99 MW chacun, ces projets portent une attention particulière à la biodiversité. Ils ont en effet bénéficié du retour d’expérience des premières réalisations de VALOREM en Médoc où les parcs solaires constituent de véritables réservoirs de biodiversité. Les zones humides redeviennent fonctionnelles et des espèces protégées comme le fadet des laiches, la fauvette pitchou ou le crapaud calamite recolonisent les sites rapidement après le chantier. Ces projets seront le second exemple d’une optimisation d’usage des sols par la mutualisation de la fonctionnalité écologique et énergétique.

D’une puissance de 5 MW, le quatrième projet est situé dans le Loiret, sur une ancienne carrière. Il illustre également l’opportunité de réutiliser des sites anthropisés, qui trouvent une deuxième vie dans la production d’énergie et dans la fonctionnalité écologique !

L’énergie photovoltaïque, une énergie locale et compétitive

Pour cette troisième période, les projets lauréats de grande puissance proposent de vendre l’électricité produite à un prix moyen de 55,3 €/MWh, un prix stable par rapport à la période précédente. Pour Jean-Yves Grandidier, président de VALOREM : « Ces prix positionnent durablement le solaire comme un moyen compétitif (aux côtés de l’éolien) pour compenser l’arrêt programmé des centrales nucléaires françaises, d’autant plus quand ces projets viennent valoriser des espaces aujourd’hui délaissés en leur donnant un nouvel usage, durable et non délocalisable ! ».

Une fois construits, ces 4 projets produiront au total plus de 67 GWh/an soit chaque année la consommation électrique de 24 000 foyers et éviteront l’émission de plus de 30 800 tonnes de CO2. Pour Pierre Darmanté, maire d’Arjuzanx (40), outre la production d’électricité verte, « Ce projet est un des objectifs de notre plan d’aménagement et de développement durable. Sa réussite viendrait entre autres bienfaits apporter à la commune de nouvelles recettes qui compenseraient pendant 20 ans les pertes de recettes forestières liées aux conséquences de la tempête Klaus. Nous pourrons ainsi reconstituer dans les meilleures conditions la forêt détruite, saisir les opportunités d’en accroître la surface et bien évidemment participer au développement du village et du site d’Arjuzanx. Dans le contexte actuel de restrictions budgétaires l’aboutissement de ce projet serait une bouffée d’oxygène pour notre petite commune. »

Au travers de la réalisation de ces 4 nouveaux projets photovoltaïques, VALOREM entend poursuivre son engagement auprès des territoires : implication des citoyens via le financement participatif (à hauteur de 40% du capital des projets), insertion de personnes éloignées de l’emploi sur ses chantiers, partenariat avec des entreprises régionales

