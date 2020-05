Appel Ã  Projets ENERGIA TECH pour les acteurs des filiÃ¨res Energie ou NumÃ©rique en Occitanie

L’hackathon ENERGIA TECH se déroulera à Montpellier le 9 & 10 septembre 2020. Il vise à faire émerger des solutions numériques afin d’aider l’Occitanie à devenir la première région à énergie positive d’Europe. Vous avez une idée, un concept, un projet, un besoin de solution numérique qui soutient le scenario Région à Énergies Positives de La Région Occitanie, venez accélérer le développement de votre projet en candidatant à cet Appel à Projets.

Cet Appel à Projets s’adresse à trois types de projet :

Catégorie « Entrepreneur » : Vous avez un projet pour lequel vous voulez créer ou développer votre entreprise

Catégorie « Défi » : L’entreprise ou la structure pour laquelle vous travaillez a un défi à proposer

Catégorie « Déployez votre solution en Occitanie » : L’entreprise pour laquelle vous travaillez est localisée en dehors de l’Occitanie mais propose une solution qui peut être déployée sur le territoire

L’objectif de la Région Occitanie

En 2017, la région Occitanie a lancé la démarche Région à Énergie Positive (REPOS). Cela signifie réduire ses besoins d’énergie au maximum par la sobriété et l’efficacité énergétiques et les couvrir intégralement par les énergies renouvelables produites localement d’ici 2050. Aujourd’hui, la part d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’énergie de la région est de 21.5%. Le défi est donc grand, mais l’enjeu nous concerne tous, et ensemble, en mettant le numérique au service de l’objectif REPOS, nous pouvons atteindre cet objectif.

Un accompagnement sur mesure des porteurs de projet

C’est en s’appuyant sur une approche d’innovation ouverte et de coopération entre tous les acteurs du territoire que les porteurs de projets pourront en un minimum de temps rendre leur solution viable. Ils seront pour cela aidés par des équipiers et des coachs possédant une forte expertise dans les domaines de l’Energie et du Numérique. Les porteurs de projet lauréats seront ensuite accompagnés par les incubateurs et pépinières du RésO IP+, l’agence de développement économique AD’OCC de la région Occitanie et le pôle de compétitivité DERBI pour développer et déployer leur solution sur le territoire.

Un hackathon en trois phases

Lancement d’un Appel à Projets le12 mai sur les thématiques Mesurer / Économiser / Produire/ Distribuer / Planifier / Valoriser

Sélection des projets proposés par de jeunes ou futurs entrepreneurs. Les projets retenus pour le hackathon seront rendus public le 23 juin.

Hackathon de 36 heures autour d’une dizaine de projets le 9 & 10 septembre 2020 à Montpellier. Il regroupera une centaine de participants de toute l’Occitanie ayant des profils variés repartis en équipe de 6-7 personnes (experts du domaine de l’Energie, développeurs, UX designer, data scientist, juristes, économistes, etc.).

Une ambition à la hauteur d’une Région 100% positive

L’ambition du hackathon est de passer de l’idée innovante au projet viable en 36 heures en faisant travailler ensemble des acteurs concernés. Pour proposer un projet ou défi, veuillez compléter le formulaire de candidature avant le 21 juin 2020 minuit. Nombre de places limité!

visionari1.typeform.com/to/cdDX3U