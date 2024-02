Appel Ã  candidatures EcopÃ´le du Rivel : Solutions innovantes pour des constructions bas carbone Ã  Ã©nergie positive

Dans le cadre de son projet « Ecopôle du Rivel », la communauté d’agglomération du SICOVAL (Sud – Est Toulousain) souhaite accueillir des artisans, PME et PMI des secteurs de l’écoconstruction, de l’énergie, de la santé, de l’alimentation et les agrochaines et agro industries. Ce projet a pour vocation de devenir un démonstrateur de la ville de demain et le premier parc d’activités à énergie positive bas carbone d’Occitanie.

Dans cette optique, le Sicoval et Nobatek/Inef4 lancent un Appel à Solutions Innovantes pour des bâtiments à énergie positive et bas carbone. Les solutions innovantes attendues doivent concerner une des 3 catégories suivantes :

matériaux de construction à faible impact carbone,

systèmes constructifs innovants,

équipements techniques : production d’énergies renouvelables, récupération d’énergie, CVC, outils de pilotage du bâtiment, autres équipements.

Les solutions seront proposées à l’ensemble des porteurs de projets candidats pour une implantation sur l’Ecoparc du Rivel, mais seront également valorisées à l’échelle locale et nationale. Vous avez jusqu’au 31 mars 2024 pour répondre à l’appel.

framaforms.org/appel-a-solutions-innovantes-pour-des-constructions-bas-carbone-a-energie-positive-ecoparc-du-rivel