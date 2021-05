Apiculture, transhumance des abeilles et multifonctionnalitÃ© des sites : lâ€™exemple du parc solaire de La VerdiÃ¨re

A l’approche de la journée mondiale des abeilles, de la journée mondiale de la biodiversité et au cœur de la semaine de l’agriculture, ENGIE Green, Apicluster et France Nature Environnement se mobilisent sur le parc solaire de La Verdière, aux abords du Parc naturel du Verdon. ENGIE Green organise ainsi le 18 mai prochain une visite des ruches du parc solaire de la Verdière autour du projet HappySolaire. Cette initiative vise à mettre à profit l’étendue des terrains des parcs solaires. Ces vastes espaces, calmes et sécurisés, sont adaptés au développement des colonies d’abeilles. Le projet est piloté sur le terrain par Apicluster, association basée à Marseille qui installe des ruchers au sein des entreprises en favorisant les pratiques apicoles respectueuses de l’environnement. Ce projet a également un volet social, en formant de nouveaux apiculteurs en transition professionnelle en favorisant ainsi leur insertion.

Les 30 ruches installées sur le parc de La Verdière en 2019 ont déjà essaimé sur le parc de Charleval et seront bientôt installés sur celui d’Istres (Bouches-du-Rhône). Le principe est celui de la transhumance : l’apiculteur peut déplacer ses ruches en fonction des saisons pour obtenir du miel spécifique à chaque floraison. L’été, les ruches peuvent ainsi être transportées sur le parc solaire d’Esparron de Verdon (Alpes de Hautes-Provence) pour bénéficier de la lavande du plateau de Valensole. Trois autres parcs solaires, dans le Var et dans les Alpes de Haute-Provence, accueilleront bientôt des ruches.

Au-delà de la production d’énergie renouvelables, cette expérimentation vise à tester la multifonctionnalité des sites : essaimage et transhumance des ruches, pastoralisme ovin, parcours pédagogique, formation et réinsertion de nouveaux apiculteurs… autant de facettes d’un projet global au service du développement durable du territoire provençal.

www.youtube.com/watch?v=mK8z6gIoQ58