AO CRE : EDF Renouvelables remporte 105 MW de projets solaires au sol en France

EDF Renouvelables a remporté 12 projets de centrales photovoltaïques au sol, d’une capacité totale de 105 MW lors de l’appel d’offres CRE 4.8, dont les résultats viennent d’être rendus publics. Des projets lauréats dans six régions françaises ! Les nouvelles centrales solaires seront implantées dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Elles seront développées en étroite concertation avec les élus locaux, les propriétaires fonciers et les parties prenantes locales. Leur construction débutera en 2021. EDF ENR, la filiale du groupe dédiée aux projets solaires en autoconsommation, a de son côté remporté 9,4 MW ce qui porte à plus de 114 MW la capacité totale remportée par le groupe EDF.

Ces succès témoignent d’une avancée significative du Plan Solaire du Groupe, qui progresse à bon rythme. Depuis son lancement fin 2017, EDF a ainsi multiplié par 6 le nombre de projets solaires lauréats aux appels d’offres. Le Plan Solaire vise à faire d’EDF l’un des leaders du solaire en France avec 30% de parts de marché d’ici 2035. Nicolas Couderc, Directeur France d’EDF Renouvelables, déclare : “Nous sommes très heureux de remporter 105 MW de nouveaux projets solaires au sol en France et de contribuer ainsi à la transition énergétique française. Ce succès conforte nos ambitions de développement ; je tiens à saluer la mobilisation de toute l’équipe pour le travail qui a permis ce succès et qui contribue à la réussite du Plan Solaire”.