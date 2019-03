AO CRE 4.5 : Sun’R brille de nouveau dans les Hauts-de-France

Dans la cinquième période de l’appel d’offre dit « CRE4.5 sol » dont les résultats ont été dévoilés le 28 février 2019, Sun’R est une nouvelle fois lauréat dans le Cambrésis sur les communes de Niergnies et Séranvillers-Forenville.

Cette nouvelle tranche de 12,3 MWc portera la puissance installée de la centrale photovoltaïque du Cambrésis, à 60,5MW et parachève ainsi le volet environnemental du programme de reconversion de l’ancien aérodrome militaire, propriété de la Communauté d’Agglomération de Cambrai (CAC).

Une fois cette dernière tranche mise en service, le site produira l’équivalent de plus de 60% de la consommation électrique annuelle des habitants résidant sur le territoire de la CAC, et sera l’une des plus grandes centrales photovoltaïques de France. Exemplaire en matière de collaboration entre une entreprise privée, un territoire et ses collectivités, le projet est la concrétisation de 10 ans d’efforts et de persévérance, sous l’impulsion de la CAC et de Sun’R, qui a repris le développement du projet en 2015.

Malgré un déficit d’ensoleillement du Cambrésis – comparé au sud de la France- l’équilibre économique de l’opération sera assuré grâce à un effet d’échelle qui permettra de négocier de meilleures conditions auprès des fournisseurs et des banques. Sun’R compte également sur l’intervention d’investisseurs institutionnels impliqués dans la transition énergétique de la région comme la Banque des Territoires, la SEM Energies Hauts-de-France ou le fonds d’investissement CAP 3RI.

Après les 10 MWc mis en service avec succès l’été dernier, Sun’R prévoit de construire les autres tranches de 25,3 MWc chacune, sur deux périodes respectivement positionnées en 2019 et 2020. Le bouclage financier de la première tranche de 25,3 MWc est anticipé au printemps 2019, l’objectif étant de démarrer au plus vite les travaux de réalisation.

