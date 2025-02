Analyse d’Enercoop sur la baisse du TRVE : réelle sortie de la crise de l’électricité ou vision court termiste ?

La CRE (Commission de régulation de l’énergie) a récemment annoncé une baisse de 15% du TRVE (Tarif Réglementé de Vente d’Électricité), effective depuis le 1er février 2025. Cependant, cette diminution est loin d’être le signe de sortie de crise, il s’agit plutôt d’une vision court-termiste.

Depuis plusieurs mois, les prix sur le marché de l’électricité sont en chute libre, allant jusqu’à atteindre de plus en plus régulièrement des prix négatifs. Cette situation, qui contraste avec les sommets atteints par les prix pendant la crise de l’énergie 2021-2022 (avec des prix court terme dits “spot” ayant dépassé les 2000€/MWh), ne fait que confirmer la trop grande volatilité des prix d’un bien qui est pourtant essentiel à tous.

Démocratiser l’accès aux PPA est une forte demande des clients, tous segments confondus

Que ce soit au cœur de la crise ou pendant les périodes d’accalmie, les consommateurs restent, en France, largement exposés aux fluctuations des marchés de l’énergie. Ne pas prendre le problème à la racine est problématique. Pour Béatrice Delpech, Directrice générale adjointe d’Enercoop, il est primordial d’envisager un encadrement plus fort du marché, notamment des politiques publiques encourageant plus fortement les contrats directs long terme d’énergie renouvelable (PPA) pour tous les consommateurs, pas uniquement pour les électro-intensifs et les plus gros consommateurs. Les PPA représentent l’un des principaux outils permettant aux consommateurs d’avoir une vision sur le long terme des prix et des prix de l’énergie stables qui se rapprochent des coûts de production. Preuve en est, démocratiser l’accès aux PPA est une forte demande des clients, tous segments confondus. A l’inverse, des outils de formation des tarifs reposant seulement sur le marché ne permettent pas l’obtention du “vrai prix de l’énergie”.

Il est indispensable d’entreprendre une vraie démarche de solidarité entre acteurs des territoires

Enercoop défend depuis sa création un modèle énergétique coopératif, transparent, 100 % français et renouvelable, raison pour laquelle une part significative de son approvisionnement se fait via des contrats directs de long terme à un prix reflétant les coûts de production. Ainsi, les prix d’Enercoop ne sont pas indexés aux TRVE, qui suit une stratégie d’approvisionnement basée sur le recours au marché. Parallèlement, il est indispensable d’entreprendre une vraie démarche de solidarité entre acteurs des territoires, pour que la transition énergétique profite à toutes et tous, en particulier à l’échelle des territoires en favorisant le développement des communautés énergétiques, véritables viviers de boucle de solidarité entre acteurs locaux.