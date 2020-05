Amazon s’en remet au solaire pour verdir son activité

Amazon annonce cinq nouveaux projets solaires à l’échelle des services publics pour alimenter les opérations mondiale, entrepôts d’expédition et data centers en Chine, en Australie et aux États-Unis. Tour d’horizon !

Le 21 mai denier, Amazon a annoncé cinq nouveaux projets d’énergie solaire en Chine, en Australie et aux États-Unis qui soutiennent l’engagement d’Amazon d’atteindre 80% d’énergie renouvelable d’ici 2024 et 100% d’énergie renouvelable d’ici 2030 (et potentiellement dès 2025), ainsi que pour atteindre zéro carbone net d’ici 2040.

5 projets solaires pour 615 MW de capacité installée

Le premier projet d’énergie renouvelable d’Amazon en Chine est un projet solaire de 100 mégawatts (MW) à Shandong. Une fois terminé, le projet devrait générer 128 000 mégawattheures (MWh) d’énergie propre par an. Le deuxième projet d’énergie renouvelable d’Amazon en Australie est un projet solaire de 105 MW en Nouvelle-Galles du Sud. Ce projet aura la capacité de produire 250 000 MWh d’énergie propre chaque année, ce qui est suffisant pour alimenter l’équivalent de 40 000 foyers australiens moyens. Aux États-Unis, deux nouveaux projets sont attendus en Ohio, un projet solaire de 200 MW et un projet solaire de 80 MW. De plus, un nouveau projet solaire de 130 MW en Virginie portera à 12 le nombre total de projets d’énergie renouvelable dans le Commonwealth. Une fois activés, ces trois projets basés aux États-Unis ont la capacité d’alimenter l’équivalent de 69 000 foyers américains en moyenne chaque année. Une fois terminés, les cinq nouveaux projets d’énergie renouvelable d’Amazon totalisant 615 MW de capacité installée fourniront environ 1,2 million de MWh d’énergie renouvelable supplémentaire au réseau de distribution de la société et aux centres de données Amazon Web Services (AWS), qui alimentent Amazon et des millions de clients dans le monde.

« Atteindre les objectifs des Accords de Paris 10 ans plus tôt »

À ce jour, Amazon a annoncé 31 projets d’énergie renouvelable éolienne et solaire à grande échelle et 60 toits solaires sur des centres de traitement et des centres de tri à travers le monde. Ensemble, ces projets totalisant plus de 2900 MW de capacité fourniront plus de 7,6 millions de MWh d’énergie renouvelable par an, suffisamment pour alimenter 680 000 foyers américains. «En tant que signataire de The Climate Pledge, nous nous engageons à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris 10 ans plus tôt et à atteindre zéro émission de carbone nette sur Amazon d’ici 2040», a déclaré Kara Hurst, vice-présidente de la durabilité d’Amazon. «Ces cinq nouveaux projets d’énergie renouvelable sont un élément essentiel de notre feuille de route pour atteindre cet objectif. En fait, nous pensons qu’il est possible d’atteindre 100% d’énergie renouvelable d’ici 2025, cinq ans avant les objectifs que nous avions annoncés l’automne dernier. Bien que cela soit difficile, nous avons un plan crédible pour y arriver. »