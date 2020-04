Amarenco sâ€™installe Ã  Singapour : cap sur les marchÃ©s Asie Pacifique en tant que producteur dâ€™Ã©nergie solaire indÃ©pendant (IPP)

Producteur indépendant d’électricité renouvelable fondé en Europe, Amarenco vient d’établir son siège régional asiatique à Singapour pour accélérer son développement dans la région Asie-Pacifique. Amarenco se concentrera sur trois segments : commercial et industriel (C&I), propriétaires et exploitants agricoles (Agrivoltaïsme) et les institutions publiques. Détails !

Depuis le début de cette année 2020, le groupe Amarenco vient d’ouvrir une nouvelle filiale à Singapour (« Amarenco Asie Pacifique ») afin d’accélérer son développement dans la région Asie-Pacifique. Une équipe expérimentée, dirigée par Steve Iyer, a été recrutée avec pour mission de se concentrer sur trois segments : Commercial & Industriel (C&I), Propriétaires et exploitants agricoles (Agrivoltaïsme) et institutions publiques. En utilisant des contrats d’achat d’électricité à long terme à un tarif moins élevé que le prix actuel de l’électricité achetée par les consommateurs, Amarenco Asie Pacifique fournira ainsi non seulement de l’électricité à faible émission de carbone, mais fera également faire des économies significatives à ses clients.

1 milliard de dollars sur cinq ans

Amarenco planifie de déployer plus d’1 milliard de dollars US de capitaux au cours des cinq prochaines années, dans l’ensemble de la région Asie Pacifique. « Amarenco appliquera la même stratégie de développement dans la région Asie Pacifique qu’en Europe et au Moyen Orient, c’està-dire développer des projets en nom propre, financer des développeurs locaux, acquérir des projets en cours de développement et des actifs opérationnels, et acquérir des plateformes locales ou régionales. L’équipe d’Amarenco Asie Pacifique a récemment structuré une assetco et invitera très prochainement des acteurs institutionnels locaux afin de co-investir auprès d’Amarenco dans nos actifs régionaux », a déclaré Alain Desvigne, CEO du Groupe Amarenco. « Singapour est positionnée comme la principale plaque tournante du développement et du financement de projets pour la région Asie-Pacifique. Amarenco Asie-Pacifique pourra également tirer parti des forces de Singapour en matière d’accès au marché, de technologie et de capacité à attirer des talents internationaux. Nous sommes convaincus que le nouveau siège régional d’Amarenco à Singapour contribuera à accroître le dynamisme de notre industrie », a déclaré Steve Iyer, CEO de filiale d’Amarenco Asie-Pacifique.

50 MWc avec des clients tiers investisseurs en Thaïlande.

L’ensemble de l’équipe d’Amarenco Asie-Pacifique possède une vaste expérience en Asie tout comme sur le marché international de l’énergie solaire et a établi de solides relations avec les décideurs locaux des secteurs public et privé, permettant de développer et de construire rapidement un portefeuille solide de centrales solaires en Asie-Pacifique. Ainsi, Amarenco APAC a déjà réalisé sa première acquisition dans la région : un portefeuille de projets de 50 MWc avec des clients tiers investisseurs situés en Thaïlande. L’équipe est également en discussion avancée avec des industriels propriétaires de multiples usines et sites de production dans toute la région, ainsi qu’avec plusieurs développeurs de projets agrisolaires à Taiwan et au Japon.