Amarenco annonce une évolution de gouvernance : vers une nouvelle étape de son développement

Amarenco vient d’annoncer des changements dans sa gouvernance et son équipe dirigeante à la suite de la décision d’Olivier Carré, Directeur Général Stockage, et de John Mullins, Président et Directeur Général Solar, deux des trois cofondateurs de l’entreprise, de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Alors qu’Olivier Carré quittera l’entreprise d’ici quelques semaines ; John Mullins, quant à lui, continuera de participer à la stratégie de l’entreprise en tant que chairman jusqu’en 2025 et supervisera les opérations dans les régions APAC (Asie-Pacifique) et MENA (Moyen-Orient / Afrique du Nord) jusqu’à la prochaine levée de fonds.

Ces deux départs ayant été partagés en amont pour une meilleure cohésion et anticipation, Amarenco a pu élaborer un plan de transition, en phase avec la vision et les projets actuels et à venir de la société. Ainsi, Amarenco a le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine de Frédéric Maenhaut au poste de Directeur Général adjoint, apportant une solide expertise dans le secteur des énergies renouvelables. « Je suis très heureux et fier de rejoindre Amarenco, pionnier dans le photovoltaïque (PV), l’agri-PV, le stockage et également de par son agenda régénératif avant-gardiste et essentiel pour nos écosystèmes. Rejoindre Amarenco en tant que Directeur Général adjoint marque pour moi l’opportunité de renforcer ma contribution à la transition énergétique au travers du déploiement d’électrons régénératifs ; mon objectif est de capitaliser sur notre expertise collective, notre agilité afin d’accélérer notre transformation, le développement de solutions innovantes et la croissance en France et à l’étranger. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir énergétique durable qui répond non seulement aux enjeux climatiques actuels mais anticipe également les défis de demain » précise Frédéric Maenhaut.

Autre arrivée : Xavier Messing prend le poste de Directeur du développement et a pour mission de contribuer à la croissance future d’Amarenco. « Prendre la direction du développement chez Amarenco est plus qu’une marque d’attachement profond aux infrastructures solaires, agrisolaires et de stockage d’électricité dans un contexte de croissance soutenue. C’est avant tout un grand privilège qui m’est offert de rejoindre une entreprise déterminée à réunir, au sein d’un même projet, la transition énergétique, agricole et écologique. Il ne fait aucun doute pour moi que cette stratégie, combinée à une vision novatrice des enjeux actuels et futurs, est un gage de pérennité et de performance globale. Ma mission est de déceler et de retenir, en étroite collaboration avec les équipes, les opportunités qui nous permettront de renforcer notre présence globale, par l’innovation continue dans nos approches mais aussi dans nos modèles d’affaires. C’est en se projetant vers l’avenir avec audace et créativité, comme l’a toujours fait Amarenco, que nous continuerons à être à l’avant-garde de la transition énergétique. Je conclurai sur une citation de Léonard de Vinci que j’affectionne et qui me semble opportune : “savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres.” » ajoute Xavier Messing.

En marge de ces arrivées, Alexandre Irissou, qui fait partie de l’aventure Amarenco depuis 2016 où il a occupé différentes fonctions, prend la tête de la Business Line Storage. Ces évolutions organisationnelles sont de nouvelles étapes dans la vie d’Amarenco qui, depuis sa création en 2013, a su s’imposer comme un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables, avec une croissance soutenue et une ambition renouvelée à chaque étape de son développement dans l’énergie photovoltaïque et le stockage. “C’est un chapitre qui se termine et un nouveau qui s’ouvre. Nous abordons cette nouvelle phase avec confiance, prêts à relever les enjeux et défis futurs avec notre équipe renouvelée. La contribution d’Olivier et John a été, pour nous, fondamentale tant par leur esprit pionnier et leur investissement constant que leur leadership. Nous continuerons à bâtir, avec une passion et une énergie égales, sur cette base solide qu’ils ont su nous assurer car “ ce n’est pas dans les étoiles de tenir notre destin mais en nous-mêmes. ” (William Shakespeare) » conclut Alain Desvigne, CEO Amarenco.