AlgÃ©rie: l’appel d’offre du projet “Solar 1000 MW” est lancÃ©

L’Algérie a lancé un appel d’offres à investisseurs pour la réalisation du projet « Solar 1000 MW ». Le projet consiste en la réalisation de centrales solaires pour la production de 1000 MW d’électricité à partir d’énergie solaire. L’appel d’offre a été publié sur le site du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables. L’appel d’offres s’adresse aux investisseurs de droit algérien et de droit étranger.

« Dans le cadre de la politique nationale de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables et en application des dispositions du décret exécutif n° 17-98 du 26 février 2017, modifié et complété, définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique, le Ministère de la Transition Energétique et des Energie Renouvelables lance l’Appel d’Offres à Investisseurs pour la réalisation du projet »Solar 1000 MW » », peut-on lire dans le document de trois pages.

Pour ce qui de l’objet de l’appel d’offres, il est précisé en premier lieu que « le projet »Solar 1000 MW » consiste en la constitution de Sociétés de Projet (SPV) chargées de réaliser un projet de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 1000 MWc réparties sur le territoire national algérien en lots de 50 à 300 MWc chacun, et dont l’échéancier de réalisation est précisé dans les documents de l’Appel d’Offres à Investisseurs. »