Alantra et Solarig sâ€™associent Ã  deux fonds d’infrastructures pour lancer un vÃ©hicule d’investissement PV de 1,9 GW

Alantra et le développeur Solarig s’associent aux fonds d’infrastructures Amundi Transition Energétique et Reichmuth pour lancer un véhicule d’investissement photovoltaïque de 1,9 GW. Solarig apportera plus de 50 centrales en Europe du Sud, qui atteindront progressivement le statut “prêt-à-construire” au cours des 18 prochains mois. Une plateforme d’investissement a été mise en place pour acquérir progressivement les centrales du portefeuille et investir 1,7 milliard d’euros dans le secteur. Amundi et Reichmuth, engageront au total jusqu’à 265 millions d’euros.

Alantra et Solarig ont annoncé le lancement d’un accord de partenariat à long terme qui combine les capacités industrielles de Solarig, les capacités ainsi que le palmarès d’Alantra en matière de transition énergétique dans la gestion d’actifs. Le gestionnaire d’actifs d’infrastructure Reichmuth, basé en Suisse, et le gestionnaire d’actifs Amundi Transition Energétique, basé en France, soutiennent ce partenariat en tant qu’investisseurs clés. Le partenariat comprend :

1. Un portefeuille de production en Europe du Sud représentant 1,9 GW de capacité installée.

Le portefeuille – composé de plus de 50 centrales – est situé en Italie (environ deux tiers des actifs) et en Espagne (le tiers restant), deux des marchés les plus attractifs au niveau mondial dans le domaine du photovoltaïque, avec une capacité de 30 GW chacun, grâce à des structures solaires photovoltaïques réputées, à une forte dynamique du secteur et à des conditions de financement favorables. Les centrales atteindront progressivement le statut “prêt à construire” (ready to build - RTB) au cours des 18 prochains mois et sont prévus opérationnelles fin 2025.

2. Un véhicule d’investissement pour investir 1,7 milliard d’euros dans les centrales solaires.

Un véhicule d’investissement a déjà été créé pour acquérir progressivement les centrales du portefeuille pour une valeur totale de 1,7 milliard d’euros, répartis entre 700 millions d’euros de fonds propres et 1 milliard d’euros de dette. Le véhicule s’appelle N-Sun Energy et a été créé en tant que plateforme d’investissement écologiquement durable et conforme aux critères ESG définis dans le règlement sur la taxonomie de l’UE. Alantra lève les capitaux pour N-Sun Energy et s’est associé au premier gestionnaire d’actifs européen1 Amundi, et au gestionnaire d’actifs d’infrastructure Reichmuth, qui agissent en qualité de co-investisseurs stratégiques s’engageant à déployer 265 millions d’euros. Le véhicule d’investissement acquerra progressivement les centrales dès qu’elles auront atteint le statut RTB et a déjà achevé l’acquisition des huit premières centrales totalisant 330 MW dans les semaines à venir.

3. Alantra Solar fournira des services de gestion d’actifs au véhicule d’investissement.

Alantra Solar fournira des services de gestion d’actifs au véhicule d’investissement et gèrera son financement tout en mettant en oeuvre une stratégie de distribution équilibrée entre les contrats d’achat d’électricité (CAE) et les ventes sur le marché. Alantra Solar emploie une équipe polyvalente de huit professionnels dirigée par trois partenaires exécutifs : Javier Mellado, Carmelo Medrano et Peer Piske, qui apportent chacun plus de 15 ans d’expérience dans le secteur solaire. L’équipe a notamment déployé plus de 600 millions d’euros dans le secteur et a acquis et développé des actifs pour une capacité totale de plus de 3 GW en Europe et aux États-Unis.

4. Solarig va déployer ses services intégrés et son expérience mondiale dans le domaine des énergies renouvelables.

Solarig supervisera le développement des différentes centrales pour s’assurer qu’elles atteignent le statut opérationnel et apportera ensuite ses capacités en tant que troisième plus grand contractant O&M au niveau mondial aux projets. En effet, Solarig dispose d’une vaste expérience internationale et de solides capacités locales et d’exécution, avec des implantations en Italie et en Espagne ainsi que dans 15 pays différents. Une fois achevé, le portefeuille produira environ 2,7 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 800 000 ménages, et générera plus de 180 millions d’euros de revenus par an.

« Un portefeuille géographiquement bien diversifié sur deux des meilleurs marchés solaires d’Europe »

Le lancement de ce véhicule, avec Reichmuth et Amundi, est une réalisation clé dans le cadre du partenariat entre Alantra et Solarig conclu à la fin de l’année 2021. “Les énergies renouvelables suscitent un vif intérêt de la part des investisseurs du monde entier, qui recherchent des partenaires expérimentés capables de guider leur contribution à la transformation de nos modèles énergétiques. Le partenariat avec un partenaire industriel comme Solarig, soutenu par des investisseurs de la trempe de Reichmuth et Amundi, offre une réponse forte à ce besoin. Nous avons l’intention de reproduire ce modèle réussi dans nos futurs portefeuilles” précise Jacobo Llanza, PDG d’Alantra Asset Management. “Le lancement de ce véhicule d’investissement offre un solide équilibre risque-rendement aux investisseurs désireux de déployer des capitaux dans le secteur de l’énergie solaire, grâce aux antécédents des partenaires, à la visibilité et à la protection du portefeuille, ainsi qu’au développement opérationnel des centrales” souligne Javier Mellado, associé directeur d’Alantra Solar. Pour Jose Miguel Moraga, PDG de Solarig, sa société « est en train d’accomplir avec succès son plan stratégique visant à devenir un leader multinational dans la création de grands pipelines de projets avec un modèle d’affaires sécurisé par nos différentes lignes d’affaires. Ce partenariat est un pas en avant vers la réalisation des objectifs ambitieux que la société s’est fixés“.

Décarboner les réseaux électriques européens

Christian Ilgner, responsable des investissements dans l’énergie chez Reichmuth, ne cache pas son enthousiasme : “Reichmuth est ravi de participer à ce projet important qui nous permet de donner à nos investisseurs l’accès à un portefeuille géographiquement bien diversifié sur deux des meilleurs marchés solaires d’Europe. En s’engageant à respecter les normes les plus strictes en matière de développements durables dans tous ses projets, N-Sun Energy offre en outre à ses clients un investissement orienté vers l’avenir et à fort impact. Nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires Alantra Solar, Solarig et Amundi et sommes fiers de pouvoir contribuer ensemble à la transition énergétique européenne “. “En cohérence avec le Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, cette transaction représente une opportunité unique d’investir dans l’une des plus grandes plateformes de développement solaire d’Europe. Nous sommes ravis de nous associer à Solarig, Alantra et Reichmuth pour cet investissement, qui est en ligne avec notre stratégie d’acquérir des projets à un stade avancé de développement et améliore notre portefeuille avec une diversification significative dans le solaire tout en renforçant le rôle d’Amundi Transition Energétique comme un investisseur de premier plan dans les énergies renouvelables et la décarbonisation des réseaux électriques européens ” conclut Matthieu Poisson, directeur général d’Amundi Transition Energétique (ATE).

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021