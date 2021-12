Akuo prÃ©sente le projet Santas Solar au Premier ministre portugais, AntÃ³nio Costa

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, a récemment présenté à Monforte, la centrale solaire Santas, au Premier Ministre António Costa, ainsi qu’au Ministre de l’Environnement et de l’Action Climatique João Pedro Matos Fernandes et au secrétaire d’État à l’Énergie, João Galamba. L’une des plus grandes centrales solaires du Portugal !

La centrale solaire présentée par le groupe Akuo correspond au lot 3, de la vente aux enchères solaire remporté par Akuo en juillet 2019. 150 MW seront connectés au réseau national de transport d’électricité. Le portefeuille total dispose d’une puissance de raccordement de 370 MW, correspondant à une capacité installée de plus de 400 MWc.

Fourniture de l’électricité à plus de 100 000 foyers

Avec une puissance de 150 MW (équivalente à une capacité installée de 180 MWc), la centrale solaire Santas sera l’une des plus grandes centrales solaires du Portugal. Elle sera composée de 336 448 modules photovoltaïques et permettra d’éviter l’émission de plus de 70 000 tonnes métriques de CO2 par an. Fournissant de l’électricité à plus de 100 000 foyers, la centrale de Santas fera de la municipalité de Montforte (plus de 3 000 habitants) une ville à énergie positive.

Le Portugal, la nouvelle référence pour le développement des énergies renouvelables dans l’Union européenne

Le Portugal entend devenir le chef de file des Etats membres de l’Union européenne pour une transition énergétique au service des citoyens ; et ce, dans un calendrier ambitieux qui répond à l’urgence climatique de notre continent. Le pays fait figure des meilleurs élèves européens, les énergies renouvelables représentant 59 % de la consommation électrique du Portugal en 2020. Une stratégie ambitieuse, qui fait du Portugal un précurseur et un exemple au niveau international.

« Ce type de projet est taillé sur mesure pour Akuo »

Pour Eric Scotto, président et cofondateur d’Akuo : ” La présentation de la centrale solaire Santas, dans un contexte de pandémie, est une excellente preuve que les projets d’énergie renouvelable peuvent être réalisés en un temps record au service des territoires et des citoyens. Cela a été possible grâce à l’extraordinaire pragmatisme de tous les protagonistes impliqués. C’était sans aucun doute un défi, mais ce type de projet est taillé sur mesure pour Akuo : la sophistication du développement, de la structuration, du financement et de la stratégie d’exploitation et de maintenance a été fondamentale pour arriver là où nous sommes aujourd’hui. Akuo confirme sa volonté de s’implanter durablement dans ce pays, dont l’engagement particulièrement volontariste en faveur du développement des énergies renouvelables mérite d’être salué. Le Portugal montre la voie à l’Union Européenne et réaffirme que les énergies renouvelables peuvent garantir une autonomie énergétique durable à long terme. Chez Akuo, nous sommes très fiers du succès obtenu jusqu’à présent, du travail accompli par nos équipes et de l’exemple donné par le Portugal !”