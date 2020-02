Akuo inaugure sa centrale agrivoltaÃ¯que Focola en Nouvelle-CalÃ©donie, une premiÃ¨re dans le Pacifique !

Akuo et Enercal Energies Nouvelles, filiale 100% dédiée aux énergies renouvelables d’Enercal, gestionnaire du système électrique calédonien, ont inauguré jeudi 20 février la centrale solaire Focola en Nouvelle-Calédonie. Une innovation agrovoltaïque Pacifique !

Le projet Focola est né de l’initiative d’un agriculteur local, Jean-Christophe Niautou, qui a souhaité collaborer avec Akuo pour son savoir-faire reconnu internationalement pour les solutions agrivoltaïques en territoire insulaire exposé à des risques cycloniques. Pour le projet photovoltaïque, Akuo s’est ainsi rapproché du groupe Enercal, premier producteur d’électricité renouvelable du territoire. Ensemble, ils fondent la SAS Focola qui porte le projet.

Trois partenaires pour un projet innovant et inédit dans le Pacifique



Premières serres Agrinergie® qui sont déployées dans le Pacifique, le dispositif innovant combine production maraichère et production d’électricité photovoltaïque. Seize serres photovoltaïques et anticycloniques occupent une surface au sol de 22 000 m². La ferme assure une production électrique de 2 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 600 foyers, et permet la production d’environ 200 tonnes de produits maraîchers. Au-delà de la prouesse technique, ce projet contribue à deux ambitions sociétales majeures : l’autonomie alimentaire et l’autonomie électrique de ce territoire.

Le caractère anticyclonique de ces serres présente un net avantage pour la sécurisation d’une exploitation agricole dans cette région puisqu’elle subit en moyenne deux cyclones par an. Très engagé pour l’agriculture responsable, l’exploitant souhaite ainsi expérimenter des procédés de permaculture. Cette nouvelle activité lui permettra de créer plusieurs emplois. En outre, ce projet participe à l’autonomisation énergétique de la Nouvelle-Calédonie, un territoire d’autant plus déterminé à opérer une transition énergétique verte, que ses îles disposent d’un écosystème fragile et d’une biodiversité extrêmement riche qu’il est important de protéger.

Objectif annuel de production atteint en huit mois

Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo déclare : « Ce projet, inédit dans la zone pacifique, consolide notre position sur les territoires insulaires. Cette prouesse technologique permet une culture maraichère de qualité tout en disposant d’un système anticyclonique primordial pour ce territoire, et en contribuant également à la création d’emplois dans la région. Une fierté pour le groupe Akuo qui s’accompagne de partenaires de choix aux côtés d’Enercal et de Jean-Philippe Niautou. » Nicolas Cazé, Directeur technique d’Enercal Energies Nouvelles, déclare : « 2019 est une année riche pour Enercal Energies Nouvelles. Nous avons mis en production deux projets innovants majeurs, Wi Hâche Ouatom, la première centrale solaire avec stockage sur batterie de Nouvelle-Calédonie, et Agrinergie Focola, sa première ferme agrisolaire. C’est une fierté pour une entreprise du pays d’accompagner ce type de projets. Avec Focola, nous accompagnons un projet qui, grâce à son volet agricole et sécurité alimentaire, dépasse notre ambition première d’aller vers une autonomie énergétique grandissante. En tant qu’actionnaire majoritaire, Enercal Energies Nouvelles a apporté son expertise et savoir-faire pour que ce projet soit adapté aux contraintes locales et s’inscrive pleinement dans la politique publique sur la transition énergétique. En tant qu’exploitant, nous allons veiller à ce que le système soit rentable et remplisse ses objectifs de production électrique. Les premiers mois d’exploitation tiennent toute leur promesse puisque l’objectif annuel de production de 2 GWh a été atteint en 8 mois ! »