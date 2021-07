Akuo et la Banque des Territoires créent Atriohm, une solution de financement de toitures solaires par tiers investissement

Akuo et la Banque des Territoires lancent ce jour la holding Atriohm, qui propose une nouvelle solution de financement de solarisation par tiers investissement du même nom. L’événement s’est déroulé à l’occasion de la pose de la première tuile solaire de l’entrepôt Dufour SAS,société de couverture au Havre, à la fois premier client d’Atriohm et partenaire couvreur, en présence d’Edouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier Ministre, de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, d’Antoine Troesch, directeur de l’Investissement de la Banque des Territoires, et d’Éric Scotto, président et co-fondateur d’Akuo.

La solution de financement Atriohm permet aux maîtres d’ouvrage publics et privés (entreprises, collectivités locales…) d’externaliser leurs investissements en confiant à Atriohm l’installation et l’exploitation de centrales en toiture ou en ombrières de parking. Cette nouvelle initiative se donne pour ambition de développer 500 000 m² de couverture d’ici 2024 et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du plan Climat de la Banque des Territoires, au bénéfice de territoires plus durables.

De l’électricité renouvelable, locale et en autoconsommation

Guidés par la volonté d’accélérer la transition énergétique, la Banque des Territoires et Akuo, mettent en œuvre, avec la solution Atriohm, leur vision commune d’un nouveau modèle de financement d’une électricité renouvelable, locale et en circuit-court. Une solution économique, écologique et esthétique en est la traduction concrète. “Le nom Atriohm a été choisi car il est dérivé de la dénomination de la pièce centrale de l’habitat de la Rome antique, il fait en outre référence à l’électricité au travers de l’unité de résistance électrique. Cette nouvelle entité aura pour ambition de devenir la solution cardinale des bâtiments d’aujourd’hui et de demain” précise Alabane Guesdon, responsable d’Atriohm. La société bénéficie de l’apport en fonds propres de la Banque des Territoires et d’Akuo, ainsi que du savoir-faire du producteur d’énergie renouvelable en matière de développement de projets de production d’énergie solaire.

Une solution de tiers investissement

Cette nouvelle offre proposée par Atriohm permet aux collectivités et aux entreprises de valoriser énergétiquement leur toiture ou leurs parkings sans entamer leur capacité d’investissement, puisque le coût sera nul pour les propriétaires. En effet, la signature d’un bail long terme, de 25 à 30 ans, confère à Atriohm un droit de propriété temporaire sur les actifs, lui permettant de réaliser les travaux, puis de se rémunérer sur la vente de l’électricité produite, ou par le biais de prestations de services d’efficacité énergétique.

Equipements photovoltaïques pour les collectivités locales et les entreprises

Les toitures seront dotées soit d’un équipement traditionnel de panneaux solaires ou d’ombrières de parkings, soit d’une technologie inédite de tuiles photovoltaïques fabriquées en France et produites à Châtellerault dans la Vienne (86). Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique a souligné ce mariage ambitieux entre innovation et tradition : “Poser une tuile solaire chez le plus ancien couvreur du Havre, c’est un double symbole. C’est celui d’une révolution technologique qui peut jouer un rôle clé dans la transition écologique. C’est aussi la rencontre de cette technologie de pointe avec un métier noble et traditionnel.” Eric Scotto, président et co-fondateur d’Akuo a renchéri: “En 2009, Akuo s’était associé à la Banque des Territoires pour déployer une technologie innovante de tuiles solaires intégrées au bâti, lors de l’opération de réhabilitation de Saint Charles International à Perpignan. Ce projet a démontré avec succès la pertinence de cette technologie et plus largement de l’intégration de la production d’énergie renouvelable au bâti. Notre ambition est, ici, guidée par la volonté d’accélérer la transition énergétique en offrant largement aux acteurs publics et privés une option économique, écologique et esthétique.” Et Antoine Troesch, directeur de l’Investissement de la Banque des Territoires de conclure : “La production d’électricité photovoltaïque est un enjeu majeur pour la transition énergétique des territoires. La transition énergétique du patrimoine bâti constitue l’un des leviers pour y parvenir. En apportant avec Akuo les fonds propres nécessaires pour créer Atriohm, nous proposons aux acteurs publics et privés une solution de financement innovante pour accélérer la massification de la production d’énergie renouvelable dans les territoires.”