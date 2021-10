Akuo dÃ©marre la construction d’un parc photovoltaÃ¯que de 26,55 MWc en Colombie

Après la signature du financement bancaire et equity au début du mois d’août, Akuo, vient annoncer le début de la construction du parc Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque de 26,55 MWc en Colombie. Le projet, développé par Akuo, est issu d’une coentreprise avec MPC Energy Solutions (MPCES), un opérateur mondial d’énergie durable. Plus d’infos sur Planeta Rica, un projet solaire photovoltaïque de 26,55 MWc !

Située dans la région Caraïbes de Colombie, dans le département de Córdoba, la centrale Planeta Rica aura une capacité installée de 26,55 MWc, tout en produisant suffisamment d’électricité pour alimenter environ 25 000 foyers en Colombie. Une fois mise en service, la centrale évitera l’émission de plus de 9 000 tonnes de CO2 par an et fournira une source durable et locale d’électricité renouvelable. Le projet bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité (CAE) de 15 ans avec Celsia, société du Grupo Argos (notée AAA par FitchRatings). La centrale solaire permettra au pays de diversifier son approvisionnement en électricité, qui dépend actuellement fortement de l’hydroélectricité, particulièrement vulnérable au changement climatique, et des combustibles fossiles. La centrale solaire devrait être opérationnelle au deuxième trimestre 2022.

Plus de 150 emplois locaux

Akuo et MPCES sont partenaires equity du projet, le financement bancaire étant assuré par Bancolombia. La construction de la centrale solaire sera réalisée par le Consortium Planeta Rica, formé par SOCOLCO S.A.S. et Mota-Engil Colombia S.A.S., pendant cette phase le projet créera plus de 150 emplois locaux et 80% de la main d’œuvre non-qualifiée sera issue des communautés locales. Eric Scotto, président d’Akuo, déclare : “Akuo est très fier de jouer un rôle actif en Colombie avec un partenaire aussi solide que MPC Energy Solutions. Nous pensons que l’énergie renouvelable est le meilleur moyen de soutenir la Colombie dans son chemin vers l’indépendance et la sécurité énergétique, toutes deux nécessaires à un mode de vie durable.” Flavia Santoro, presidente de ProColombia poursuit : “Nous saluons cet engagement d’Akuo en Colombie, c’est un exemple d’investissement efficace, responsable et écologiquement durable ; une preuve évidente de la relance active que connaît le pays et qui profite d’une ressource telle que l’ensoleillement particulièrement important sur le territoire colombien. Il ouvre également une nouvelle piste pour stimuler le développement national, diversifier les sources d’énergie et réduire les émissions de CO2. ProColombia s’y engage avec le soutien du Ministère des Mines et de l’Energie et de la Présidence de la République de Colombie pour favoriser l’arrivée de nouveaux investissements dans le secteur“.