Airwell lance la solution Solarfrost, la chambre froide solaire autonome

Le groupe Airwell renforce sa gamme AirSolar Solutions avec le lancement de la SolarFrost, la Chambre Froide Solaire Autonome. Mobile et modulaire, la SolarFrost est une solution d’entreposage frigorifique connectée et « tout en un », adaptable et utilisable partout dans le monde pour offrir une réfrigération fiable de proximité. Un 1er démonstrateur a été installé en mars 2025 en Irak !

La nouvelle solution SolarFrost « Plug and Play » signée Airwell permet la conservation de denrées alimentaires, de médicaments ou de vaccins, même en l’absence de réseau électrique. Lauréate de l’Appel à projets FASEP 2023 « Agriculture et alimentation durables », dans le cadre du plan gouvernemental « Osez l’export ! », la Solution SolarFrost a été installée en mars 2025 en Irak. Fabriquée en France, SolarFrost est une solution de la gamme Air Solar Solutions.

SolarFrost : comment ça marche ?

Dotée de panneaux solaires, la SolarFrost capte l’énergie contenue dans les rayons du soleil. Renouvelable et abondante, cette énergie est transformée pour alimenter l’unité de réfrigération. Une zone de stockage en énergie permet d’assurer une réfrigération opérationnelle 7j/7 et 24h/24. Avec son contrôle précis de la température pour une garantie de stockage optimale, la solution SolarFrost s’adresse à un large éventail de secteurs, notamment l’agriculture, l’horticulture, la pisciculture, l’élevage, la distribution de produits alimentaires et de boissons, et bien plus encore. Cette solution est également adaptée aux secteurs critiques comme l’industrie pharmaceutique, l’armée et l’aide humanitaire. La solution SolarFrost permet d’assurer la conservation des produits de première nécessité, de limiter le besoin en transport frigorifique, de contrôler les stocks d’aliments et médicaments ou encore de faciliter les interventions d’urgence.

Une solution “clés en main” et compacte

Panneaux solaires, batteries, unité de refroidissement, onduleur, protections, tout est inclus dans la SolarFrost pour en assurer le fonctionnement en autonomie.

« Lors de sa conception, nous avons porté une attention toute particulière sur la réparabilité, la robustesse et la durabilité de ses composants » assure Foucauld Wallaert, Chef du Projet. Mobile et modulaire, SolarFrost est facile à transporter grâce à sa structure innovante de support pour panneaux photovoltaïques. Le nombre de panneaux solaires peut être ajusté en fonction des besoins énergétiques pour en maximiser l’autonomie. La SolarFrost comprend :

16 m³ d’espace de conservation

Un local technique qui stocke et transforme l’énergie en froid

Des panneaux photovoltaïques inclinables pour maximiser la production d’énergie et repliables pour faciliter le transport.

Un système d’alerte en temps réel

« Solution de réfrigération de proximité “clé en main” et robuste, la SolarFrost en Irak propose une alternative aux besoins en conservation de denrées alimentaires pour les agriculteurs qui souhaitent maîtriser leurs volumes localement. La chambre froide solaire autonome facilite le développement économique en zone rurale à partir d’énergies renouvelables. » confirme Laurent Roegel, CEO d’Airwell. « Nous déployons ce printemps dans le Gouvernorat de Ninive, la solution servicielle de “Pay as You Store” – Payez selon ce que vous conservez – pour faciliter le partage de la SolarFrost entre plusieurs agriculteurs » conclut Foucauld Wallaert, Chef du Projet.

*Aide de l’Etat financé sur le Fonds d’études et d’aide au secteur privé (FASEP).

Encadré

SolarFrost réduit la consommation de carburant

L’installation solaire de la SolarFrost permet de faire des économies en réduisant significativement la consommation de carburant liée à l’utilisation des groupes électrogènes en cas d’instabilité voire d’absence du réseau électrique. Une prise de courant externe permettra de maximiser l’autoconsommation des surplus de production d’énergie solaire.