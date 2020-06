AG de SMA : pas de dividendes pour 2019 mais prÃ©visions de CA et de rÃ©sultats confirmÃ©s pour lâ€™exercice fiscal 2020

Lors de l’assemblée générale 2020 qui s’est tenue le 4 juin dernier, de manière numérique en raison de la crise du coronavirus, les actionnaires de SMA ont donné décharge au comité de direction et au conseil de surveillance pour l’exercice fiscal 2019 avec plus de 99 % et plus de 98 % des voix. Les autres motions ont également été adoptées à une large majorité de voix. Uwe Kleinkauf et Jan-Henrik Supady ont été élus comme nouveaux représentants des actionnaires au sein du conseil de surveillance de SMA. Ils succèdent à Peter Drews, cofondateur de SMA et à Erik Ehrentraut, jusqu’ici président du conseil de surveillance, ces derniers ne s’étant pas représentés. Les actionnaires ont également réélu Roland Bent, Kim Fausing et Alexa Hergenröther comme représentants au sein du conseil de surveillance ainsi que, pour la première fois, Ilonka Nussbaumer, qui avait été nommée par le tribunal en septembre 2019 après le départ de Reiner Wettlaufer, co-fondateur de la société. Quelque 150 actionnaires ont participé à l’assemblée générale 2020 de SMA Solar Technology AG. 86 % des membres votants étaient présents.

CA en hausse, dividendes en sommeil

L’assemblée générale a suivi la proposition du comité de direction et du conseil de surveillance de ne pas verser de dividende pour l’exercice fiscal 2019. En 2019, SMA a réalisé un chiffre d’affaires de 915 millions d’euros et un résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) de 34 millions d’euros. La hausse du chiffre d’affaires de presque 20 % par rapport à l’année précédente est essentiellement due à la très bonne évolution des activités dans les segments résidentiels et grandes centrales. Dans ces domaines, SMA est parvenue à reconquérir des parts de marché et à générer un chiffre d’affaires plus important que l’an dernier, en particulier sur ses marchés cibles que sont l’Allemagne et les États-Unis, mais aussi sur de nouveaux marchés.

Un début 2020 en fanfare malgré le Covid-19

Par rapport aux trois premiers mois de l’année précédente, le chiffre d’affaires de SMA enregistre une hausse de 72 % et s’établit à 288 millions d’euros. De janvier à mars 2020, le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) s’est établi à 12 millions d’euros, lui aussi bien au-dessus des résultats de l’année précédente. Au premier trimestre, les entrées de commandes ont connu une évolution positive dans tous les segments. « Grâce à la réussite des mesures de restructuration et de réduction des coûts mises en œuvre, à une plus grande attention portée à la clientèle et à des activités commerciales ciblées, nous avons nettement amélioré notre chiffre d’affaires et notre résultat l’an dernier », explique Jürgen Reinert, Président du comité de direction SMA. « En outre, l’année 2020 a bien démarré pour nous. Nous avons considérablement augmenté nos ventes et nos bénéfices au cours du premier trimestre et enregistré un EBIT positif à hauteur de 1,6 million d’euros. Le carnet de commandes a également continué à se développer au cours des trois premiers mois de l’année (330 millions d’euros). Grâce à une gestion active et à des ajustements de processus, nous avons pu maintenir à la fois notre chaîne d’approvisionnement et notre capacité de production pendant la crise liée au coronavirus et n’avons dû faire face qu’à des pénuries d’approvisionnement mineures.

Recul attendu pour les deuxième et troisième trimestres mais les objectifs sont maintenus pour 2020

En raison de la crise due au coronavirus, nous nous attendons à un recul au deuxième et au troisième trimestre. Nous estimons toutefois que ce recul devrait être suivi d’une reprise du marché à partir de la fin du troisième trimestre. Par ailleurs, le chiffre d’affaires et le carnet de commandes liés aux produits du premier trimestre couvrent déjà plus de 60 % des prévisions de ventes du comité de direction pour l’exercice fiscal 2020. Sur cette base, nous continuons à penser pouvoir atteindre nos objectifs en matière de ventes et de bénéfices et à accroître notre part de marché sur des marchés cibles importants. »

Malgré la crise actuelle liée à l’épidémie de coronavirus, le comité de direction de SMA confirme par conséquent ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultats pour l’exercice fiscal 2020 publiées le 7 février dernier. Celles-ci tablent sur une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 1,0 et 1,1 milliard d’euros. SMA est bien positionnée pour conquérir de nouvelles parts de marché, même dans les circonstances actuelles. Par ailleurs, d’autres mesures de réduction des coûts sont prises. Dans ce contexte, le comité de direction de SMA continue à tabler sur une croissance de l’EBITDA comprise entre 50 et 80 millions d’euros.