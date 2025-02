AEROCOMPACT lance le systÃ¨me de montage COMPACTWALL TR pour les faÃ§ades sandwich

Le spécialiste de l’enrobage photovoltaïque AEROCOMPACT élargit ses solutions de façade avec la sous-structure COMPACTWALL TR.

Le système breveté TR à long rail est déjà établi sur leurs systèmes de toiture COMPACTMETAL avec panneaux sandwich.Cela est dû au fait qu’il redirige toutes les forces de compression et de traction à travers le sandwich dans la structure du bâtiment, de sorte que les panneaux ne sont ni comprimés ni endommagés. Par conséquent, il est entièrement transférable sur le système COMPACTMETAL TR pour les façades solaires.

Répartir les charges intelligemment

« Les panneaux sandwich ne sont pas conçus pour des charges supplémentaires, et l’installation de modules photovoltaïques peut entraîner des déformations et des dommages », explique Albert Vonbun, responsable de la gestion des produits chez AEROCOMPACT. AEROCOMPACT utilise son système COMPACTMETAL TR pour la solution de façade. Les rails extrêmement stables transfèrent les charges créées par les forces du vent, de l’aspiration et de la pression, via les têtes de vis des fixations sandwich, dans les montants muraux, ceux-ci peuvent être en bois ou en acier. Par conséquent, les vis à tôle mince absorbent les forces de cisaillement, la vis de perçage sandwich transfère les charges de vent directement dans la structure du bâtiment.

Une ventilation optimale des modules photovoltaïques

Grâce à la transmission de la force via les rails, les utilisateurs ont le libre choix des modules, quelle que soit la largeur de la portée. La conception des rails surélevés assure une ventilation optimale des modules photovoltaïques. COMPACTWALL TR est disponible dans toute l’Europe depuis le 27 février. Juste à temps pour le lancement sur le marché, toutes les solutions de façade AEROCOMPACT peuvent désormais être planifiées à l’aide du logiciel AEROTOOL. À la demande du client, l’entreprise propose également la planification en tant que service séparé.

AEROCOMPACT présentera pour la première fois COMPACTWALL TR et d’autres nouveaux produits à Intersolar Europe.