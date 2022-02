ActualitÃ©s / Emmanuel Macron entÃ©rine la renaissance du nuclÃ©aire franÃ§ais et veut multiplier par 10 le solaire

Jeudi 10 février dernier, à Belfort, en présence très symbolique, du souverainiste Jean-Pierre Chevènement, Emmanuel Marcron a annoncé, à moins de soixante jours du premier tour des élections présidentielles, vouloir “reprendre en main le destin énergétique et donc industriel de la France.” Le président a ainsi dévoilé un vaste plan de relance du nucléaire civil avec la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 en France. Il a par ailleurs dessiné la perspective de huit EPR2 additionnels, chantier qui fera l’objet d’études. Côté renouvelables, le solaire tire plutôt bien son épingle du jeu selon le Syndicat Enerplan !

Emmanuel Macron souhaite donc la construction de six nouveaux EPR de nouvelle génération (EPR 2) et l’étude de la mise en chantier de huit autres avant 2050. “Pour augmenter la production électrique, il nous faut, à côté des énergies renouvelables, reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France”, a déclaré le chef de l’Etat, annonçant avoir demandé à EDF d’étudier la prolongation de ”tous les réacteurs qui peuvent l’être” au-delà de 50 ans.

Nucléaire et EnR en même temps

En fait, le président défend « deux piliers » : le nucléaire et les énergies renouvelables. Fidèle à son principe du « en même temps ». Emmanuel Macron a jeté l’opprobre sur ceux qui veulent développer « uniquement le solaire et l’éolien », ainsi que ceux « qui prétendent qu’il faut miser à 100 % sur l’énergie nucléaire et qu’on pourrait arrêter tous les projets solaire et d’éolien en France ». « Aucun expert ne dit que ces deux schémas sont réalistes, sérieux, possibles pour la nation », a estimé le chef de l’Etat. « La réalité, et ce que nous montre au contraire l’étude de RTE [Réseau de transport d’électricité], c’est que nous n’avons d’autre choix que de miser en même temps sur ces deux piliers [le nucléaire et les énergies renouvelables]. C’est le choix le plus pertinent d’un point de vue écologique et le plus opportun d’un point de vue économique. Enfin, le moins coûteux d’un point de vue financier. C’est donc pour cela que c’est le choix que nous allons poursuivre », dit Emmanuel Macron. L’heure serait donc venue d’« une France qui renoue avec sa grande histoire industrielle regarde l’avenir et montre le chemin. Oui, le temps de la renaissance nucléaire est là », a encore déclaré Emmanuel Macron, avant d’ajouter : « La France fait le choix du climat : en se donnant les moyens d’atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, c’est d’être l’une des plus grandes nations à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles. La France fait le choix de l’industrie et de l’emploi, et nous parlons là uniquement au sujet de l’EPR : de 220 000 emplois préservés, poursuivis, renouvelés et de plusieurs dizaines de milliers d’emplois créés. La France fait le choix aussi du pouvoir d’achat avec une vraie stratégie, car, à terme, le nucléaire et les énergies renouvelables fourniront une énergie moins chère et à l’abri des turbulences du marché ».

Un effort particulier sur le solaire, la filière est mobilisée

Justement en matière de renouvelables, Emmanuel Macron a plaidé pour un développement massif d’ici 2050. “Nous avons pris du retard”, a reconnu le chef de l’Etat. Concernant l’énergie solaire, «nous multiplierons par dix la capacité du solaire d’ici 2050» a-t-il asséné visant ainsi les 100 gigawatts. Et de se faire plus précis encore. Le président de la République a dénoncé la multiplication « des couches réglementaires » qui ont « retardé les projets », évoquant « cinq ans de procédure » pour faire naître un parc solaire, et a dit vouloir lever « toutes les barrières réglementaires à partir du moment où les projets seront acceptés localement ». « Un effort particulier » sera consacré au solaire, « parce qu’il est moins cher et s’intègre plus facilement dans le paysage », a-t-il détaillé, « en veillant à un juste équilibre entre les installations en toiture et celles aux sols ». Suite au discours du président, le syndicat Enerplan n’a pas tardé à réagir et à saluer et approuver l’ambition solaire du Président de la République Sous l’impulsion des acteurs de la filière, Enerplan porte de longue date la « Révolution Solaire ». Pour le syndicat, le discours du Président de la République marque une étape importante ; c’est la reconnaissance par la plus haute autorité de l’État du rôle prépondérant du solaire dans la transition énergétique décarbonée et dans le futur mixte électrique. Enerplan salue avec force l’ambition solaire porté par le Président dans son discours à Belfort. L’objectif d’au moins 100 GW de puissance solaire installée à l’horizon 2050 est en ligne avec le programme 2050 d’Enerplan qui sera publié courant mars. Cet objectif est renforcé par le fait qu’il s’inscrit dans le cadre d’une vision d’un mixte équilibré et diversifié. Enerplan réclame depuis longtemps une évolution d’attitude de l’administration et un allégement des normes, facteurs indispensables de l’accélération du développement de l’énergie solaire. La reconnaissance par le Président de cette nécessité crédibilise l’ambition affichée. Au-delà de ces mesures, Enerplan souligne l’importance d’établir un état d’esprit collectif, non marqué politiquement, en faveur de l’énergie solaire et plus largement des énergies renouvelables décarbonées. « Pour la première fois un Président de la République affiche la place massive du Solaire dans le mixte électrique à venir. Que de chemin parcouru depuis 2011, année du moratoire où la filière a failli disparaitre. Plus que jamais nous sommes mobilisés pour rattraper le retard pris par la France et atteindre cet objectif de 100GW en 2050, soit +5 GW/an de capacité nouvelle solaire raccordée », déclare Daniel Bour , président d’ Enerplan.