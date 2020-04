Accord-cadre pour le dÃ©ploiement de 60 MW dâ€™Ã©lectrolyseurs entre Lhyfe, producteur franÃ§ais dâ€™hydrogÃ¨ne vert et le gÃ©ant NEL

Après une première commande passée en février, NEL, leader mondial dans la fabrication d’électrolyseurs a choisi Lhyfe, producteur et fournisseur français d’hydrogène vert, comme l’un de leurs partenaires solution pour déployer ses produits en Europe. Les parties ont conclu un accord-cadre, dans lequel Lhyfe, le producteur et fournisseur français d’hydrogène vert, déploiera 20 électrolyseurs NEL au cours des 4 prochaines années. L’accord-cadre confirme les ambitions du pure player français de l’hydrogène, tandis que le Norvégien y voit de belles opportunités pour ses produits. Ce partenariat représente un nouveau signal positif pour le marché de l’hydrogène vert dont le développement s’accélère considérablement.

Un accord-cadre pour 20 électrolyseurs

En février, Lhyfe commandait son premier électrolyseur au leader mondial norvégien. En avril, les deux sociétés renouvellent l’opération et passent un accord-cadre pour le déploiement de l’offre de 20 électrolyseurs supplémentaires, qui seront installés au cours des 4 prochaines années. Ces 21 électrolyseurs permettront à Lhyfe d’équiper ses sites de production en France et à l’international, afin de répondre à l’intérêt croissant des collectivités et des industriels pour l’hydrogène vert. Le premier électrolyseur NEL équipera le site de production de Lhyfe situé à Bouin (Vendée, France). Lhyfe fournira ses premiers kilogrammes d’hydrogène début 2021. Ils sont destinés dans un premier temps à des flottes de bus et de bennes à ordures ménagères hydrogène roulant à l’hydrogène dans l’Ouest de la France.

Le marché de l’hydrogène vert produit à partir d’EnR en forte croissance

Pionnier mondial sur son secteur, Lhyfe est producteur et fournisseur d’hydrogène vert. L’hydrogène est produit directement à partir d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque…). La société a conçu un process industriel innovant significativement plus efficace que les solutions existantes sur le marché. La solution est modulaire (elle s’adapte à tout type d’énergie renouvelable) et évolutive pour accompagner l’évolution des besoins des territoires. Lhyfe adapte systématiquement ses installations en fonction des spécificités de chaque site.

« Le nouveau paradigme énergétique est en marche »

Matthieu Guesné fondateur de Lhyfe : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec le constructeur d’électrolyseurs de référence au niveau mondial. Nous confirmons ainsi nos ambitions et notre positionnement de pure player de l’hydrogène vert, et accédons également à de nouveaux projets, en France et à l’international. C’est un formidable signal pour le développement industriel de l’hydrogène vert : le nouveau paradigme énergétique est en marche… ». De son côté, Jon André Løkke, le PDG de NEL, a fait part de son enthousiasme face à des perspectives à long terme qui restent positives sur le secteur de l’hydrogène, malgré l’ampleur des défis afférents à la crise sanitaire.

Encadré

A propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d’hydrogène 100% vert pour la mobilité et l’industrie. Ses unités de production modulaire et évolutive permettent enfin d’accéder à l’hydrogène vert en quantités industrielles, et d’entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté bénéfice environnemental. Lhyfe compte 15 collaborateurs, elle est membre d’Hydrogen Europe. Elle a levé 8 millions d’euros fin 2019 et pose la première pierre de son premier site industriel de production d’hydrogène vert en 2020.