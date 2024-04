9Ã¨me Colloque national photovoltaÃ¯que du SER : Â« PhotovoltaÃ¯que : anatomie dâ€™une nouvelle Ã¨re Â» Ã  Montpellier le 30 mai

Le Syndicat des énergies renouvelables organise le 30 mai 2024 au Corum, à Montpellier, le 9ème Colloque national photovoltaïque intitulé « Photovoltaïque : anatomie d’une nouvelle ère ».

Le 9ème Colloque national photovoltaïque du SER, événement majeur s’il en est, rassemblera l’ensemble des acteurs nationaux et européens de la filière solaire photovoltaïque et offrira un tour d’horizon complet sur les sujets prioritaires du secteur, à savoir la planification, l’industrie, l’emploi et la formation, les retombées économiques locales, et plus largement la stratégie nationale de déploiement de cette énergie renouvelable dans les prochaines années.

Le solaire photovoltaïque a un rôle central à jouer dans la transition énergétique de la France et de l’Union européenne. Qu’il s’agisse de la Charte européenne solaire signée en avril par 23 pays dont la France ou du Pacte solaire signé au niveau national, des engagements ont été pris pour renforcer l’industrie solaire sur le continent et pour faciliter l’accélération de son développement en France.

Dans le contexte d’une nouvelle consultation sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et des prochaines élections européennes, les échanges de ce 9ème Colloque national photovoltaïque s’inscrivent dans un temps fort pour la filière solaire qui peut compter sur des perspectives de développement sur l’ensemble des segments de marché.

www.colloque-pv.com