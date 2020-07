70 millions d’euros investis dans 200 projets dâ€™Ã©nergies renouvelables par les FranÃ§ais via Lendosphere

C’est un palier supplémentaire franchi en matière de finance verte : 200 projets d’énergies renouvelables ont été financés sur Lendosphere, l’une des toutes premières plateformes françaises de financement participatif dédiée à la transition énergétique. Avec plus de 70 millions d’euros investis par une communauté de 15 000 épargnants, ces chiffres confortent une tendance de fond : les énergies renouvelables sont perçues comme une valeur d’avenir de par leur résilience et leur croissance continue. Investir dans les énergies renouvelables, entre transparence et proximité, mode d’emplois !

Le financement participatif des énergies renouvelables prend une nouvelle dimension en s’affirmant comme une source de financement efficace pour les projets, tout en favorisant leur appropriation par les citoyens. « Le financement participatif dédié à la transition énergétique s’inscrit pleinement dans les enjeux actuels liés à la finance verte : transparence et fléchage des fonds en direct, actifs renouvelables, proximité territoriale. Lendosphere permet aux citoyens de mobiliser leur épargne sur des projets d’envergure, pour des besoins de financement allant jusqu’à 8 millions d’euros », souligne Amaury Blais, président de Lendosphere.

Des tickets d’investissement entre 50€ et 800 000€

Les tickets d’investissement réalisés sur Lendosphere s’échelonnent entre 50€ et 800 000€. « Les énergies renouvelables sont perçues comme des valeurs refuge, de par leur solidité en temps de crise confirmée ces derniers mois, et comme des valeurs d’avenir, essentielles pour limiter les dérèglements climatiques et assurer l’attractivité de nos territoires. Ainsi, nous enregistrons un nombre croissant d’opérations menées conjointement avec des collectivités territoriales », analyse Amaury Blais, président de Lendosphere.

88% des montants investis de la part d’investisseurs fidèles

À ce jour, 3,6 M€ d’intérêts ont été versés et 25,7 M€ de capital ont été remboursés. Les opérations en cours n’ont fait l’objet d’aucun retard ni défaut de paiement à ce jour. « Ceci repose sur la solidité des entreprises et des projets du secteur des énergies renouvelables et sur la qualité du travail d’analyse et de sélection de Lendosphere », rappelle Amaury Blais. Ces résultats expliquent la confiance et le dynamisme des investisseurs inscrits sur Lendosphere : 65% d’entre eux sont des prêteurs récurrents (ayant prêté à plus d’un projet), pour 88% des montants investis via la plateforme.

Encadré

Les précautions d’usage

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir présente un risque de perte en capital et de non-paiement des intérêts…