+64% de voitures Ã©lectriques en un an dans le monde : la Chine et les Etats-Unis en pointe

Le nombre de voitures électriques dans le monde est passé de 3,4 à 5,6 millions en début 2019, en hausse de 64% par rapport à l’année précédente. C’est la deuxième année consécutive que l’on connaît une telle accélération de la croissance. La Chine et les USA, les plus grands marchés, propulsent cette forte hausse. La Chine reste le leader mondial incontesté avec un total de 2,6 millions de voitures électriques. L’Empire du milieu est suivi par les États-Unis avec 1,1 million de voitures électriques. En Europe, 142 000 véhicules électriques roulent actuellement sur les routes allemandes avec 67 504 voitures nouvellement immatriculées en 2018. Les nouveaux chiffres proviennent d’une enquête récente menée par le Centre de recherche sur l’énergie solaire et l’hydrogène à Württemberg (ZSW). Selon ses scientifiques, Tesla a immatriculé en 2018 le plus grand nombre de véhicules nouvellement soit près de 234 000 sous l’impulsion de son Modèle 3, suivies des marques chinoises BYD, Build Yours Dreams, (215 800) et BAIC, Beijing Automotive Industry Holding, (160 790). Le constructeur allemand le plus prolifique n’est autre que BMW, prenant la sixième place avec près de 87 000 voitures électriques, suivi de VW à la neuvième place.

2018 fut donc une année record pour les voitures électriques avec plus de 2,2 millions de véhicules enregistrés dans le monde en 2018. La mobilité électrique se développe de manière très dynamique dans de nombreux pays et particulièrement en Chine. C’est le leader en termes de nouvelles immatriculations et en volumes cumulés avec 2 610 000 voitures électriques en circulation sur les routes du pays. La flotte a pratiquement doublé l’année dernière avec 1 256 000 nouvelles immatriculations. Les Etats-Unis sont à nouveau à la deuxième place avec 1 102 450 voitures électriques, y compris les 361 310 voitures nouvellement immatriculées en 2018. La Norvège a pris la troisième place avec 86 340 nouvelles immatriculations en 2018, amenant son total à 298 210 voitures électriques. C’est simple, en Norvège en 2018, près d’une voiture sur trois mises sur le marché était électrique. Et l’on dépasse les 50% si l’on prend en compte les hybrides. Il n’existe aucun autre équivalent dans le monde. En comparaison, le part des voitures électriques dans les nouvelles immatriculations est d’environ 5% en Chine et seulement 2% aux États-Unis.

