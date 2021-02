HyDeal Ambition : 30 industriels de l’énergie préparent la future filière européenne d’hydrogène vert au prix des énergies fossiles

Fruit de 2 ans de recherche et de préparation discrète, un collectif de 30 industriels de l’énergie pionniers en Europe lancent officiellement “HyDeal Ambition”, préfigurant la future filière européenne d’hydrogène totalement vert à 1,5 €/kg. Pari ces entreprises, trois développeurs solaires dont un français : Qair !

Dès 2022, l’objectif est de produire un hydrogène vert, issu de l’électrolyse de l’eau à partir de l’énergie solaire de la péninsule ibérique. Avec une capacité installée de 95 GW de solaire et de 67 GW d’électrolyseurs à l’horizon 2030, l’ambition est de fournir 3.6 millions de tonnes par an aux secteurs de l’énergie, de l’industrie et de la mobilité via les infrastructures de transport et de stockage de gaz, soit l’équivalent en énergie de 1,5 mois de consommation de pétrole en France.

Un site pilote en Espagne avec 10 GW de solaires

Au-delà de produire une énergie réellement propre ou vertueuse du point de vue climatique, l’innovation industrielle réside dans le prix livré visé avant 2030 (1,5 €/kg), équivalent aux énergies fossiles, rendant évidente la transition vers une économie décarbonée. Plusieurs projets industriels et partenariats sont en cours de lancement avec une première initiative concrète d’ici un an en Espagne s’appuyant sur un portefeuille de sites solaires d’une puissance de près de 10 GW, mobilisant plusieurs des participants de HyDeal Ambition.

Pour un hydrogène vert compétitif en Europe

« HyDeal Ambition est issue de la rencontre entre des dirigeants et des entrepreneurs visionnaires, qui partagent la détermination d’accélérer la transition énergétique. HyDeal Ambition constitue un écosystème industriel complet de l’amont à l’aval de la filière, validé aujourd’hui par plusieurs années de recherche, d’analyse, de modélisation, d’études de faisabilité et de design contractuel, permettant la production et la fourniture d’un hydrogène vert compétitif sur le territoire européen » déclare Thierry Lepercq le porte-parole de ce collectif d’industriels qui regroupe notamment :

Des développeurs de projets solaires : DH2/Dhamma Energy (Es), Falck Renewables (It), Qair (Fr)

Des producteurs d’électrolyseurs et des groupes d’ensembliers : McPhy Energy (Fr), VINCI Construction (Fr),

Des opérateurs de transport et de stockage de gaz : Enagás (Es), OGE (All), SNAM (It), GRTgaz (Fr), Teréga (Fr)

Des énergéticiens et groupes industriels : Gazel Energie, filiale de EPH (Fr), Naturgy (Es), Hydrogène de France (Fr)

Des fonds d’infrastructures : Cube, Marguerite, Meridiam

Des conseils : Banque Européenne d’Investissement, Corporate Value Associates (CVA), Clifford Chance, Cranmore Partners, Finergreen, Envision Digital, Energy Web

Encadré

Quid du développeur français Qair ?

Qair est un Producteur Indépendant d’Electricité (IPP), qui exploite 230 MW d’actifs de production d’énergie électrique exclusivement à partir de sources renouvelables. Le groupe est en phase de construction et de financement pour 930 MW et développe par ailleurs 3 GW d’actifs pour des déploiements futurs, au cœur des 16 territoires sur lesquels il est présent.

Depuis plus de 30 ans, l’entreprise s’appuie sur le savoir-faire historique de ses experts et sur la vision de son actionnaire de référence Jean-Marc Bouchet. Cette longue expérience repose sur le développement et l’exploitation de plus de 600 MW de capacités renouvelables en France, représentant plus d’un milliard d’euros d’investissement.

Grâce à son réseau de proximité international en Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud et Europe, Qair poursuit son développement global, raisonné et « multi-local ». Cette approche souple lui permet de viser d’ici 2022 la mise en service de 1 GW d’actifs.