23Ã¨me Ã©dition des Assises EuropÃ©ennes de la Transition EnergÃ©tique Grand GenÃ¨ve : Â« Moins pour plus ! Â»

Du 31 mai au 2 juin, se tiendra, sur le territoire transfrontalier du Grand Genève, la 23ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique. Près de 3500 congressistes – collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs –, se donnent rendez-vous à Palexpo – Palais des Expositions et des Congrès de Genève, pour débattre et partager leurs expériences de la transition énergétique des territoires et de l’adaptation au changement climatique, autour d’un programme riche de plus d’une centaine d’événements – débats, tables rondes, entretiens, témoignages, ateliers ou encore visites de sites.

Alors que le sujet de l’énergie et de la nécessité d’accélérer la transition énergétique n’a jamais été autant au cœur de l’actualité et des préoccupations à l’échelle mondiale, les collectivités locales et leurs partenaires souhaitent plus que jamais réaffirmer leur rôle moteur dans la transition énergétique et écologique de la société. Il est déterminant de rassembler l’ensemble des acteurs prêts à relever le défi de la fin des énergies fossiles, de la lutte contre le dérèglement climatique pour renforcer l’action, développer l’innovation et réussir les transitions nécessaires.

17 plénières pour décrypter, explorer et s’inspirer

Afin d’offrir une vision globale des grands enjeux actuels en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, les Assises Européennes de la Transition Energétique proposent une série de plénières, en présence d’experts et de grands témoins, qui permettent à la fois de décrypter les évolutions actuelles, d’explorer les tendances émergentes et de faire le plein d’inspiration. Bâtie autour du fil rouge « Moins pour plus ! », la 23ème édition des Assises sera notamment l’occasion d’aborder le thème de la sobriété énergétique. Dépenser moins d’énergie, utiliser moins d’énergies fossiles, émettre moins de CO2, c’est plus d’énergies renouvelables, plus d’emploi local, plus de qualité de vie et un climat préservé. C’est aussi en modérant notre soif d’énergie que nous relèverons collectivement ces défis majeurs pour assurer notre avenir et la résilience de nos organisations.

116 ateliers pour débattre, partager et coconstruire

Chaque année, les Assises offrent un programme d’ateliers construit en partenariat avec les acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires pour faire de l’événement un véritable concentré de partages d’expériences, d’idées et de solutions concrètes. Cette année, pas moins de 260 contributeurs – élus, citoyens, chercheurs, entreprises ou encore techniciens territoriaux, se sont mobilisés et ont répondu à l’appel à contributions lancé début d’année. Une mobilisation importante qui a permis l’élaboration d’un programme de 116 ateliers thématiques, de grande qualité ! Des visites thématiques seront également organisées pour découvrir la transition énergétique en action sur le territoire du Grand Genève : Energie lacustre, réseau d’anergie et récupération chaleur fatale du CERN, méthanisation agricole, écologie industrielle, éco-quartiers, … Des initiatives exemplaires et innovantes, mises en œuvre dans l’agglomération transfrontalière du Grand Genève seront à découvrir pendant ces 3 jours, dans le cadre de visites guidées, au départ de Palexpo.

