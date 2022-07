Emmanuelle Wargon future prÃ©sidente de la CRE ?

Le 21 juillet dernier, Emmanuelle Wargon a été proposée par l’Élysée pour présider la Commission de régulation de l’énergie, une instance chargée d’assurer le bon fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité au bénéfice du consommateur. Le mercredi 3 août prochain, Emmanuelle Wargon sera auditionnée par la Commission des affaires économique du Sénat, en application de l’article 13 de la Constitution. Candidate à la succession de Jean-François Carenco, Emmanuelle Wargon a été secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire dans le gouvernement d’Edouard Philippe entre octobre 2018 et juillet 2020. Elle a donc d’ores et déjà été confrontée aux problématiques énergétiques du pays. Petit hic quand même. La CRE se veut « autorité indépendante ». La présence d’une ex-secrétaire d’Etat macroniste n’est pas sans soulever de questions. A suivre…