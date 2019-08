220 GW de capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que installÃ©e aux Ã‰tats-Unis d’ici 2030

La contribution des énergies renouvelables à la capacité totale installée aux États-Unis devrait doubler, passant de 15% en 2018 à 30% d’ici 2030, pour atteindre un total de 442,8 gigawatts (GW). Représentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3%, cette projection peut être attribuée à un plus grand nombre d’États adoptant et mettant à jour leurs politiques en matière d’énergies renouvelables, ainsi qu’à des taxes sur les émissions imposées augmentant le coût de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, selon GlobalData.

Le dernier rapport de GlobalData, “Perspectives du marché de l’électricité des États-Unis à l’horizon 2030, rapport 2019 – Tendances du marché, réglementations et environnement concurrentiel”, révèle que la part de la capacité basée sur le charbon passera de 27,2% en 2018 à 13,5% en 2030, remplacée peu à peu par les énergies renouvelables, les projets de stockage et de production d’énergie de régulation à base de gaz dans un avenir proche. Arkapal Sil, analyste de l’industrie énergétique chez GlobalData, a déclaré: « Entre 2019 et 2030, la capacité de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) de 75,3 GW devrait atteindre 220 GW. Sil ajoute: « L’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable ouvrira de nouveaux marchés pour les éoliennes, les modules pour les centrales solaires et les équipements associés nécessaires à la transmission de l’énergie produite au réseau. »

L’expansion des capacités renouvelables nécessitera une modernisation du réseau afin de gérer un volume élevé d’énergie renouvelable avec la variabilité inhérente. À son tour, cela impliquera d’énormes investissements dans l’infrastructure de réseau et ouvrira de nouveaux marchés pour les systèmes de stockage d’énergie afin de permettre un approvisionnement régulier en énergie en cas de manque d’énergie renouvelable. GlobalData estime que le marché du stockage sur batterie aux États-Unis devrait atteindre environ 5 milliards de dollars en 2030. Arkapal Sil conclut: «L’augmentation du coût de l’énergie nucléaire due aux normes de sécurité plus élevées entraînera une légère diminution de la capacité nucléaire pendant la période de prévision. De ce fait, l’énergie à base de gaz dominera le mix de production, représentant 41% de la capacité installée, et répondra à la demande de puissance de base du pays en 2030. ”