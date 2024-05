1Ã¨re Ã©dition du Bordeaux Solar Summit le 25 juin prochain

Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, locomotive agricole et première région française sur le photovoltaïque, POwR Earth Foundation et La Tribune organisent la 1ère édition du Bordeaux Solar Summit pour débattre des enjeux structurants de la filière. Cette 1ère édition du Bordeaux Solar Summit se tiendra le mardi 25 juin 2024 dès 8h30 à la Faïencerie de Bordeaux. Alors que le gouvernement porte « un plan de bataille pour le solaire » et que le décret sur l’agrivoltaïsme vient d’être publié, les défis restent nombreux pour la filière française.

La matinée du Bordeaux Solar Summit sera ouverte par Pierre Hurmic, maire de Bordeaux. Elle réunira des développeurs, agriculteurs, élus, financeurs, startups et professionnels du public et du privé. Les experts régionaux et nationaux débattront autour des thématiques :

Les enjeux du solaire à l’échelle nationale

La géopolitique du solaire, l’inévitable dépendance chinoise ?

Loi d’accélération des renouvelables : un an après, où en sommes-nous ?

Agrivoltaïsme : peut-on concilier agriculture et production d’électricité ?

Centrales solaires : partager le foncier, partager la valeur

