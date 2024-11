1Ã¨re Ã©dition des API Days Energies : Quelle sera la part des EnR dans le mix Ã©nergÃ©tique de la France Ã  horizon 2050 ?

La première édition des API Days énergies se déroulera le 12 décembre prochain à Terra Botanica, à Angers. Cette première édition sera inaugurée par Christophe Bechu, ancien ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Où il sera question de renouvelables et des enjeux au cœur des débats !

Face aux enjeux et alors que le gouvernement vient d’ouvrir une nouvelle consultation de six semaines sur la stratégie nationale bas-carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie qui doit tracer l’avenir énergétique et climatique de la France, API News (filiale BtoB du groupe Ouest-France) a souhaité réunir des énergéticiens et des experts pour explorer les avancées, les stratégies mises en œuvre et les idées novatrices visant à accélérer la réduction des émissions de CO2.

Un programme riche en expertises

La journée s’articulera autour de conférences et tables rondes qui aborderont les questions cruciales de notre avenir énergétique telles que :

Le captage de CO2 “Vraie ou fausse bonne idée pour le climat ?” Thomas De Charrette, directeur de la décarbonation chez Lafarge France, et Joachim Labauge, directeur du développement des projets CO2 chez Elengy, débattront de ce projet d’envergure de captage et stockage géologique de CO2

Stratégie énergétique française 2050 Jules Nyssen, président, Syndicat des Energies Renouvelables (SER), et Marion Richard, responsable mission énergie et changement climatique chez DREAL Pays de la Loire, analyseront les perspectives d’atteinte des objectifs français en matière d’énergies renouvelables

L’énergie solaire peut-elle nous sauver ? Intervention inspirante de Raphaël Domjan, explorateur et conférencier

L’acceptabilité de la transition énergétique Table ronde sur les enjeux d’acceptabilité avec Floran Augagneur, président des débats publics sur la planification maritime et vice-président de la Commission nationale du débat public (CNDP), Franck Louvrier, maire de La Baule, et Thomas Muselier, président de l’Agence Tact

L’ambition française

Alors que les énergies fossiles représentaient encore 54% de la consommation d’énergie finale en 2022, la France, en intégrant le nucléaire, vise 58% d’énergies décarbonées dans sa consommation finale d’énergie en 2030. Face aux défis sans précédent de la transition énergétique, de la souveraineté aux tensions géopolitiques, en passant par l’acceptabilité sociale et les objectifs de décarbonation, les API Days Energies s’imposent comme un rendez-vous unique pour échanger, débattre et construire notre avenir énergétique. Cette journée exceptionnelle permettra aux acteurs clés du secteur de partager leurs expertises et leurs visions pour relever les défis énergétiques de demain.